Hoy se cumplen ocho años de la muerte de Jenni Rivera y así la recuerdan sus hijos Conmovedora resultó la manera en que los hijos de Jenni Rivera recordaron a la cantante a ocho años de su partida. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace ocho años un fatídico accidente le quitó la vida a Jenni Rivera. Desde entonces han surgido una serie de cambios en la familia de la cantante. Hoy, los hijos de la Diva de la Banda le rinden tributo a un año más de su partida. Image zoom “Mi corazón se siente como diciembre y nada es igual desde que te fuiste”, escribió Jacqie en su cuenta de Instagram. “¿Cómo hemos vivido 8 años sin ti? Supongo que somos tan estrictos como tú. Te amo y te extraño más de lo que puedo soportar”. RELACIONADO: Homenaje a Jenni Rivera, la Diva de la Banda Image zoom Acompañó este mensaje con una imagen en la que se ve cuando era niña en brazos de su madre, quien tiene un micrófono en la mano. “8 número de amor infinito, energía y equilibrio. El 9 de diciembre del 2012 suma un 8”, fue parte de un extenso mensaje que le escribió Juan Ángel a su madre; en el que incluyó un video alusivo. “Mamá, estoy seguro de que sabes que no importa qué día del año sea, es difícil para mí no pensar en ti”, escribió el joven en la misma red social. Te graduaste a tu vida espiritual en este día hace ocho años. El día más devastador de mi vida”. Image zoom “Sé que tu historia fue demasiado grandiosa e impactante que necesitaba un final en el que serías inmortalizada y recordada para siempre. Este año se me ha otorgado más paz que nunca y sé que siempre estás conmigo y guiándome. Sé que estás aportándome equilibrio y revelándome verdades”, agregó. “Estoy más orgulloso de ti que nunca y no puedo esperar a verte de nuevo. Voy a vivir la vida mientras Dios me lo permita y cuando se acabe, sé que te veré la cara, me pedirás un beso de energía y tú y mi padre me dirán: ‘Lo hizo muy bien, hijo’ ”. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Sigue ganando”, fue la única frase que utilizó Jenicka para recordarla y utilizó una imagen en la que está rodeada de una serie de reconocimientos de la intérprete de “La gran señora”. De momento, Chiquis aún no se ha pronunciado.

