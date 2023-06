Hoy Día inicia este viernes con una triste noticia: "Penélope estamos contigo de corazón" "Siempre los recibimos con alegría, con emoción, con una sonrisa, pero debemos hacer una pequeña pausa, unos segundos…", dijo Frederik Oldenburg nada más iniciar esta mañana el programa matutino de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hoy Día Conductores de Hoy Día | Credit: Hoy Día Hoy Día (Telemundo) da la bienvenida cada mañana a sus fieles televidentes con música y la más amplia de las sonrisas. Este viernes no fue así. El programa matutino de Telemundo tuvo que dejar atrás por unos minutos su característico ambiente festivo para dar a conocer una triste noticia que afecta directamente a una de sus conductoras, Penélope Menchaca. Penélope Menchaca Penélope Menchaca, conductora de Hoy Día | Credit: Alexander Tamargo/Getty Images "Siempre los recibimos con alegría, con emoción, con una sonrisa, pero debemos hacer una pequeña pausa, unos segundos… Comenzamos con una noticia que nos entristece mucho", empezó compartiendo Frederik Oldenburg nada más iniciar esta mañana el programa en compañía de Daniel Arenas, Andrea Meza y Chiky Bombom. Hoy Día Conductores de Hoy Día | Credit: Hoy Día "Desafortunadamente el papá de nuestra querida Penélope Menchaca falleció anoche en la Ciudad de México, por eso ella no está con nosotros el día de hoy", informó el conductor venezolano. "Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra Penélope de parte de toda la familia de Hoy Día, de todo el equipo técnico y de producción tras cámaras y nosotros aquí también", expresó Frederik. El padre de la presentadora mexicana tenía 77 años de edad. Le sobreviven su esposa Dolores Menchaca, con quien estuvo casado 58 años, y sus 8 hijos. Hoy Día Credit: Hoy Día "Es importante decir que la vida es así, la vida es como una montaña rusa que estamos en algún momento eufóricamente pasándola bien… Vemos todos los días aquí a nuestra querida Penélope contagiándonos con su alegría, con su amor, con su cariño y con su amistad y de repente hoy está enfrentando este difícil momento", tomó la palabra Daniel Arenas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Penélope te queremos mucho, estamos contigo de corazón. Lo máximo que podemos hacer es orar por ti y por tu padre, que mi Dios lo esté recibiendo en su casita y un abrazo extendido para toda la familia", expresó el conductor y actor colombiano. Chiky Bombom tampoco dudó en arropar desde la distancia a su compañera en este difícil momento que está viviendo. "Penélope te acompañamos en tus sentimientos, aquí estamos para ti y sentimos tu dolor", dijo la influencer dominicana. "Estamos contigo", agregó Andrea Meza.

