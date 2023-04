Hospitalizan de emergencia a Enrique Guzmán El cantante despertó las alarmas tras no asistir a una rueda de prensa que tenía para anunciar su próximo concierto en México. Esto es lo que se sabe de su salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Enrique Guzmán Credit: Photo by Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images Enrique Guzmán causó preocupación entre sus fans tras revelarse que tuvo que ser hospitalizado de emergencia debido a severas molestias en el estómago. Según reportó el programa de televisión Venga la alegría, el cantante y compositor venezolano tenía pautado encabezar una rueda de prensa para promocionar su concierto en la Arena Ciudad de México este próximo mes. Sin embargo, no pudo llegar y tuvo que conectarse por videollamada para ofrecer detalles de su estado salud. En sus declaraciones, Guzmán confirmó que estaba indispuesto y tuvo que asistir a un centro médico para que lo revisaran y descartar cualquier seria anomalía. Aseguró que ya está en perfectas condiciones. "Estoy llegando del hospital, me acaban de revisar, estoy perfectamente, nos vemos el día 7 a las 5 de la tarde ahí, nos vemos", expresó Guzman, de 80 años. Durante la conferencia de prensa, el veterano rockero y baladista reconoció temerle a la muerte sobretodo debido a los conflictos que se pueden generar en la familia por la herencia que deja quien fallece. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Le tengo temor, miedo no, porque finalmente la gente se tiene que morir algún día nomas no empujen. Juan Gabriel, que era un hombre muy preparado, muy listo y muy organizado, hasta él ha tenido problemas porque no falta un pendejo que detrás de la muerte de uno habrá gente que tiene ganas de quedarse con algo tuyo", señaló. El artista aprovechó también para aclarar los rumores sobre una supuesta enemistad que tuvo con el fallecido actor Andrés García. Aseguró que no son ciertos y que no tenían ningún tipo de amistad porque ni siquiera lo llegó a conocer.

