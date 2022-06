Hospitalizan de emergencia a integrante de Pandora Mayte Lascurain, del grupo musical, tuvo un fuerte problema de salud que la obligó a ser internada ¿cómo se encuentra? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, el grupo Pandora se vio envuelto en una situación de salud, luego de que Mayte Lascuraín fuera llevada al hospital de emergencia tras presentar fuertes dolores estomacales. Fue su hermana Isabel quien dio a conocer lo ocurrido. "A las dos de la mañana [Mayte] me habló y me dijo 'me siento muy mal, ven por mí, vámonos al hospital'. Fui por ella y nos fuimos al hospital. Cuando llegué por ella estaba blanca y fría porque la pobre había vuelto [vomitado] 30 veces", relató Isabel Lascuráin al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). Luego de practicarle a la integrante de Pandora los estudios pertinentes, se determinó la causa de su afección. Los doctores les notificaron que podría tratarse de un problema "una piedra en la vesícula o algo en el páncreas". Después de varios estudios finalmente les avisaron que se trataba del segundo diagnóstico y que debía quedarse otros días internada en la Ciudad de México, y Mimi, la hermana mayor se quedó a cuidarla. Como la agrupación está llevando a cabo una serie de conciertos, tuvieron que sacar adelante la presentación. "A las 6:30 de la mañana me avisó mi hermana Mimi que lo que tenía era eso del páncreas y que se iba a quedar hospitalizada. Entonces, [me fui] a Querétaro en la mañana [para dar el concierto]", mencionó. "Entre todos sacamos el show, haciendo las voces de Mayte, etc. Y lo logramos sacar, bendito sea Dios". Mayte Lascurain Pandora Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Isabel Lascurain dio a conocer el estado actual de su hermana y la posible causa de su enfermedad. "Mayte está bien, mucho mejor, ya está estable, sí traía algo en el páncreas. Nosotros [la familia] somos de colesterol y triglicéridos [altos] por herencia, entonces parece que por ahí está la razón de que se le haya inflamado", reveló. "[Mayte] está bárbara, está perfecta. Está con un semblante maravilloso, está muy bien, después de cómo la vi en emergencias que realmente las pasamos muy mal y pasamos mucho miedo", confesó. "Hice un face [videollamada] con ella la vi bastante bien".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hospitalizan de emergencia a integrante de Pandora

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.