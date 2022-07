Hospitalizan de emergencia a novia de Vicente Fernández Jr. Causó sorpresa la noticias de que Mariana González Padilla, la novia de Vicente Fernández Jr., se encuentra internada en un hospital. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La novia de Vicente Fernández Jr., Mariana González Padilla, fue ingresada de emergencia a un hospital. Fue la propia socialité quien dio a conocer esta noticia al subir diversas imágenes y videos donde se le ve en la cama de un hospital. En todo momento el primogénito de Vicente Fernández se muestra atento a las necesidades de su pareja sentimental. Al parecer los enamorados están de viaje en Colombia, donde ocurrió el imprevisto. "No es bueno enfermarse, pero si se enferman vayan al centro médico", mencionó González Padilla en un video que subió a una de sus historia de Instagram. "Todo bien amigos, gracias por sus buenos deseos". Si bien, la también llamada Kim Kardashian mexicana informó de su permanencia en el sanatorio y lo bien atendida que estaba por el personal médico, no dio detalles de la afección por la que se encontraba en el hospital. Eso sí, dejó claro que estaba de aniversario porque cumple 27 meses de idilio con su adorado novio. Incluso, aprovechó la ocasión para dedicarle un amoroso mensaje. Vicente Fernández Jr. y su novia, Mariana González Credit: Instagram / Vicente Fernández Jr. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Conocerte pudo ser cuestión de suerte o una simple coincidencia, pero prefiero interpretarlo como un regalo de la vida", mencionó en la misma red social. "Te amooo Gracias por estos 27 meses juntos Vicente Fernández Jr.". Acompañó el texto con diversas fotografías y un video donde ambos aparecen, justamente en Colombia. Vicente Fernández Jr. Credit: Mariana González Padilla Instagram Fernández Jr. respondió a este gesto con otro cariñoso escrito. "Te amo Mariana González Padilla. Eres una bendición", comentó. Los internautas reaccionaron a especial la celebración. "Chicos me encanta seguirlos su amor es tan bonito.Dios bendiga su unión y un día les permita llegar al altar para sellar su amor ante su altar"; "Que bonita pareja y me encantan sus sombreros quiero uno"; "Que hermosa pareja Marianita. Me encanta seguirlos y conocer lugares tan bellos", y "Dios siga bendiciendo su amor, unión y que los llene de muchísima salud", mencionaron. Se desconoce si más adelante Vicente Fernández Jr. o Mariana González Padilla explicarán lo ocurrido. Mientras tanto, siguen disfrutando de su amor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Hospitalizan de emergencia a novia de Vicente Fernández Jr.

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.