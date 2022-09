Hospitalízan de emergencia al cantante Jorge Coque Múñiz De emergencia, Jorge Muñiz fue llevado al hospital ¿cuál es su condición de salud? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 8 de septiembre de 2022, Jorge Muñiz dio a conocer que había sido hospitalizado de emergencia; lo cual, encendió las alarmas entre los fanáticos del cantante mexicano. Ahora, es el también actor el encargado de revelar cómo está su condición médica, al tiempo de agradecer el apoyo ante esta situación de salud por la que está atravesando. "Ya vamos de salida y lo mejor es q los estudios salieron bien. Todavía un par de días aquí en el hospital y ¡reposo absoluto!", explicó Muñiz en un mensaje que posteó en su cuenta de Instagram; agregó una imagen donde se le ve portando una bata de hospital. "¡Gracias por todos sus mensajes y muestras de afecto!". Los internautas reaccionaron ante la información otorgada por Coque Muñiz, como también se le conoce al conductor. "Espero que estés bien mi hermano"; "¡Pronta recuperación!"; "Cuídate mucho. Un abrazo a un gran hombre"; "¡¡Compadre!! Te mandamos besos. Un abrazo. Recupérate pronto"; "Aunque no sepa que paso, me alegro que estes mejor y recuperándote, un abrazo maestro", y "Gracias a Dios que todo salió bien. Saludos. Recupérate", fueron algunos comentarios. Jorge Coque Muñiz Jorge "Coque" Muñiz | Credit: Mezcalent.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Algunos seguidores no dudaron en darle consejos para reducir sus compromisos profesionales. "Por una rápida recuperación muchas oraciones. Y cuídate hay un ritmo mucho muy ajetreado de trabajo. A cuidar la salud", y "Que tengas pronta recuperación, recuerda trabajar para vivir, no vivir para trabajar", expresaron. Incluso hubo quienes atribuyeron la enfermedad del famoso al estrés ocasionado por la boda de su hija Marisol. Sin embargo, Jorge Muñiz ha mencionado que nada le hace más feliz que ver llegar al altar a la menor de sus vástagos. Quizá en próximos días, Coque informe cuál en su condición.

