Horacio Pancheri ¿ya tiene un nuevo amor? Dos semanas después de su ruptura con Marimar Vega, el también ex de Paulina Goto se fotografía muy amoroso con una joven y bella empresaria. ¡Conócela! Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes están que arden con la noticia de que el corazoncito de Horacio Pancheri parece tener nueva dueña. Hacia la medianoche de este jueves, el actor de telenovelas como Un camino hacia el destino y La mexicana y el güero (Televisa) compartió una acaramelada foto con una bella rubia. De acuerdo a su perfil de Instagram se trata de Isa Valero, que se identifica en las redes como interesada en la "arquitectura, el arte, la gastronomía, la naturaleza, las aventuras, el deporte y la filosofía". En la foto —que ya suma más de 75,000 likes en Instagram— se observa al ex de Paulina Goto y Marimar Vega muy pegadito a la rubia de ojos verdes mientras ambos miran a la cámara. ¿El mensaje? Dos simples emojis: el símbolo de la paz y una carita rodeada de corazones. La guapísima chica es venezolana, pero vive en Ciudad de México, donde es dueña de la refinada pastelería The Kitchen, según medios mexicanos. Image zoom Credit: Instagram/@horaciopancheri SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pancheri compartió la amorosa foto dos semanas después de su ruptura con Vega y solo días después de que el rubio aclarara la controversia surgida sobre un supuesto romance con una de sus compañeras de trabajo, Gala Montes, con quien compartía escenas en la telenovela La mexicana y el güero. El también modelo argentino aclaró en aquel momento que era una información falsa. "Gala [Montes] no tiene nada que ver. Gala está haciendo sus cosas, su trabajo, somos amigos. No estoy con Gala", enfatizó Pancheri a los medios de comunicación. "El día que esté con Gala, si estoy, lo voy a publicar. El día que esté con otra mujer, lo voy a publicar. Ya saben cómo soy". ¿Habrá llegado ese día?.

