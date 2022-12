Horacio Pancheri es tachado de mal novio por una expareja Parece que una exnovia de Horacio Pancheri no fue tan feliz como mostraba de manera pública durante su romance y ahora lo saca a la luz. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 2016, Grettell Valdez y Horacio Pancheri dieron a conocer su ruptura sentimental; lo cual, llamó la atención debido a que la pareja se había comprometido en matrimonio unos meses antes. Las especulaciones sobre que había una tercera en discordia estuvieron a la orden del día. Fue la actriz la que puso al descubierto que se encontraba devastada. Ahora, confiesa que el peor novio que había tenido fue, justamente, Pancheri. Todo ocurrió cuando la intérprete de Gabriela Pons de Carmona en la telenovela Buscando a Frida estuvo como invitada del programa Pinky Promise, donde fue cuestionada sobre el romance más difícil que había tenido; la famosa se resistía a dar el nombre de su ex. "Es que solo he tenido una [relación sentimental complicada], la más difícil", expresó Valdez en la emisión que se transmite por YouTube. Quien encarnó el personaje de Eva en la película Sobre sus huellas se resistía a dar el nombre; ante ello, Rossana Nájera, que estaba también de invitada en la emisión, se pronunció al respecto. "Es la misma que de mi amiga [Marimar Vega]. Qué chistoso, ¿verdad?", expresó. Horacio Pancheri Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Grettel se vio obligada a dar una opinión ante él cuestionamiento. "Sí, vean el programa de Marimar y ahí está la respuesta", advirtió. Grettel Valdez Credit: Mezcalent De hecho, Marimar Vega había dado a conocer que el intérprete de Alonso Cancino en la telenovela Volver al pasado era un hombre muy celoso; lo cual, el propio Horacio Pancheri reconoció en algún momento y que tomaba terapia para controlar dicha situación. Por su parte, Grettell Valdez dejó atrás esa relación y, tras divorciarse, ha permanecido soltera y al cuidado de su hijo Santino.

