Horacio Pancheri da clases de anatomía y se revela como Dios lo trajo al mundo

Los ojazos de Horacio Pancheri han hipnotizado a más de una y su irresistible acento gaucho no ha hecho más que acentuar su sex-appeal a la hora de aparecer en televisión.

¿Y su cuerpo? Pues de su cuerpo no se habla tanto, pero ni duda cabe que es espectacular. Así lo ha dejado muy en claro el nacido en Esquel, Argentina al posar como Dios los trajo al mundo en sus redes.

“Cuerpo: Conjunto de las partes que forman un ser vivo”, exclamó Pancheri en su post que se ha convertido en una especie de clase de anatomía -en el mejor de los sentidos- y que muestra su torso desnudo hasta el punto donde la espalda pierde su nombre.

La instantánea va firmada por el fotógrafo Martin Traynor y probablemente forme parte de una campaña publicitaria pues el creador se especializa en realizar sofisticadas imágenes de moda.

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Mientras Pancheri nos alegra la pupila con su sensual imagen, el actor continúa con sus múltiples proyectos, incluyendo su incursión en la vitivinicultura y su candente romance con su colega, la actriz mexicana Marimar Vega.

Recientemente la joven relación pasó una de sus primeras pruebas ante el surgimiento de un video sexual de Pancheri. “Son cosas que pasan”, advirtió el histrión en septiembre. “Alguien filtró la información. A todos nos pasa, nos puede pasar. No me justifico”.

Por su parte la hija del desaparecido Gonzalo Vega exclamó: “A mí esas cosas me dan risa, no tiene ninguna gravedad, y lo que no fue en mi año no me hace daño. Son chismes que no son míos, entonces no me metan en chismes que no son míos, son de él”.