¿Horacio Pancheri está dispuesto a casarse y tener hijos con su actual novia? La revelación de Horacio Pancheri sobre su nueva relación sentimental con Isa Valero, ha causado sorpresa ¿llegará al altar? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras terminar su relación sentimental con Horario Pancheri, Marimar Vega inició un nuevo romance y ahora está comprometida en matrimonio con el cineasta Jero Rodríguez. Por su parte, el actor también entabló una relación sentimental con la venezolana Isa Valero, con quien vive desde hace un tiempo. Si bien el intérprete de Alonso Cancino en la telenovela Vencer el pasado se ha confesado muy enamorado ¿estaría dispuesto a llegar al altar y darle un hermanito a su hijo Benicio? "Eso [del matrimonio] es comunicación 'oye ¿quieres? ¿Sí? ¿No?", advirtió Pancheri a los medios de comunicación. "Es todo [un acuerdo ]. Si [Isa Valero] quiere hijos y yo no, para qué estar juntos y [es mejor] no perder el tiempo. Si estamos juntos es porque queremos lo mismo y aquí estamos". Por su parte, la empresaria considera que casarse es algo importante, pero coincide con su novio sobre el hecho de que las parejas deben hablar claramente respecto a sus intereses y estar en común acuerdo de que desean compartir su vida juntos. "[La boda] es un ritual bonito que a lo mejor no se debería de perder y muchas veces lo estamos dejando a un lado", mencionó. "Es saber si estás en el mismo camino también". Horacio Pancheri y su supuesta novia Isa Credit: Instagram/@horaciopancheri SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento, Horacio Pancheri no le ha pedido matrimonio a Isa Valero; quizá lo haga en fechas próximas. Mientras tanto, la pareja de tortolitos está feliz disfrutando de su amor que ya ha pasado diversas pruebas importantes como vivir juntos el proceso de la pandemia y estar juntos cuando ambos se contagiaron de COVID-19.

