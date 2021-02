Close

Horacio Pancheri: "El día que esté con Gala [Montes], si estoy, lo voy a publicar", sobre supuesta infidelidad Tras los rumores que aseguran que Horacio Pancheri le fue infiel a Marimar Vega con Gala Montes, el actor es contundente. Por Carolina Amézquita Pino Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 27 de enero, Marimar Vega anunció el término de la relación sentimental de poco más de un año que mantuvo con Horacio Pancheri. Sin embargo, no dio a conocer las razones de la ruptura. Rumores de infidelidad por parte del actor estuvieron circulando, particularmente porque señalaban que mantenía un romance con Gala Montes, con quien compartía escena en la telenovela La mexicana y el güero. El también modelo argentino aclaró en aquel momento que era una información falsa y lo reitera nuevamente. "Gala [Montes] no tiene nada que ver. Gala está haciendo sus cosas, su trabajo, somos amigos. No estoy con Gala", enfatizó Pancheri a los medios de comunicación. "El día que esté con Gala, si estoy, lo voy a publicar. El día que esté con otra mujer lo voy a publicar, ya saben cómo soy". Respecto a los señalamientos que aseguran que fue Marimar Vega quien lo engañó, el intérprete de Valentín en la serie El juego de las llaves también tiró por la borda esa versión y aseguró que son "inventos, cosas que dicen" en publicaciones amarillistas que lo atacan constantemente, pero asegura estar acostumbrado y no le afecta. Image zoom Credit: Paul Archuleta/Getty Images; Eyepix/NurPhoto via Getty Images; Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo siguen haciendo y siguen escribiendo cosas feas e involucran gente", advirtió. "Que inventen, que relacionen gente, eso no está bueno. Terminé con María [Vega] porque terminé, punto. ¡Ya está!". Pese a concluir su romance con Marimar Vega, aseguró que la relación le trajo "cosas hermosas que me quedé en mi corazón; cosas muy bonitas, una gran maestra para mí". Por el momento, Horacio Pancheri se tomará unas vacaciones e irá a Argentina a ver a su hijo y regresará para comenzar grabaciones de su nuevo proyecto profesional.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Horacio Pancheri: "El día que esté con Gala [Montes], si estoy, lo voy a publicar", sobre supuesta infidelidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.