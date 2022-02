Horacio Pancheri habla de la próxima boda de Marimar Vega Marimar Vega está a unos días de contraer matrimonio por segunda ocasión; ante ello, su último exnovio, Horacio Pancheri se pronunció al respecto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras su divorcio de Luis Ernesto Franco, Marimar Vega inició una relación sentimental con Horacio Pancheri que duró poco más de un año. Si bien, al inicio parecía que la ruptura no se había llevado a cabo en los mejores términos, con el tiempo el último actor aseguró que todo había quedado bien entre ellos. Ahora que la protagonista de la película La boda de Valentina está a punto de contraer segundas nupcias ¿qué opina su ex? "Se casa Marinar. Estoy muy feliz por ella, le deseo lo mejor siempre; así que, bueno, ojalá que este camino nuevo para ella que sea feliz y lo que esté buscando que lo encuentre", dijo Pancheri al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "Siempre le voy a desear lo mejor". El intérprete de Valentín en la serie El juego de las llaves también reveló cómo es la relación con la actriz tras su ruptura amorosa. "Sí [quedamos como amigos]; muy amigos. Sí, sí, sí", dio a conocer "No funcionó, pues bueno, cada quien por su lado. Claro [me quedo con lo bonito y lo vivido]", advirtió. Respecto a la posibilidad de contraer nupcias con su actual novia Isa Valero, con quien mantiene un romance desde hace varios meses, el modelo de origen argentino aseguró que de momento no están entre sus planes. Marimar Vega Horacio Pancheri Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¿Sí me caso yo? No, todavía no. Estamos muy felices con Issa, estamos conociéndonos, disfrutando este momento tan bonito", aclaró. "Así que nada, cuando haya boda se van a enterar. Pro ahora tranquilos. Con Issa [me casaré] cuando llegue el momento". Horacio Pancheri está disfrutando de su idilio y continúa cumpliendo con sus compromisos profesionales. Actualmente, está por estrenar, en la Ciudad de México, el montaje Héroe de lobby, donde comparte créditos estelares con Regina Pavón.

