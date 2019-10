Se confirma la hora y lugar del sepelio de José José Los restos del intérprete mexicano se encuentran en la funeraria Caballero Rivero, en La Pequeña Habada de la ciudad de Miami. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Luego de un largo enfrentamiento mediático entre los hijos de José José, finalmente se sabe dónde está el cuerpo del cantante. Los restos del intérprete mexicano se encuentran en la funeraria Caballero Rivero, en La Pequeña Habada de la ciudad de Miami. Los detalles del sepelio fueron revelados en la página web de la funeraria, sin embargo el aviso fue removido a las pocas horas puesto que no sería abierto al público. Según informa el programa el Gordo y la Flaca (Univision), el servicio funerario de cuerpo presente ocurriría el viernes a la 1 p.m., hora local, en una funeraria de la calle 40. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Mezcalent Finalmente, los tres hijos del recordado cantante, José Joel, Marysol y Sarita Sosa han limado asperezas en honor a la memoria de su progenitor. También se hará en México. El programa Al Rojo Vivo (Telemundo) de María Celeste Arrarás, que ha seguido muy de cerca el caso familiar, pudo hablar con el cónsul de México en Miami quien finalmente confirmó lo que todos querían saber: habrá homenaje en México y ya están organizando el traslado del cuerpo a su país de origen. Para eso será necesaria la repatriación del cuerpo, un proceso que según ha descrito es sencillo. Primero se ha de certificar la defunción con el acta que así lo dicta, el permiso del traslado y otra serie de documentos que han de ser tramitados por la familia del cantante que vive en Miami, es decir, su esposa y su hija Sarita. Image zoom MEZCALENT.COM Cuando se le preguntó a Sarita sobre la financiación del funeral, la joven respondió a Telemundo: “Para ser honesta, [no teníamos dinero]. Pero estoy eternamente agradecido con sus amigos artistas que están haciendo todo lo posible para ayudarnos a cubrir los gastos. El Señor trabaja de maneras misteriosas”. En un comunicado, la hija menor de José José anunció que se realizarían dos homenajes, uno en Miami y otro en la Ciudad de México, pero se negó a dar detalles. “Es una sorpresa”, dijo. Advertisement EDIT POST

