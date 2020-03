El conmovedor homenaje de Miguel Bosé a su madre tras morir por coronavirus El cantante español ha rendido tributo a su progenitora, Lucía Bosé, una gran mujer y artista que nos decía adiós a los 89 años víctima de este terrible virus. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La noticia ha dejado los corazones de su familia y las personas que le querían y admiraban desolados. La inesperada muerte de Lucía Bosé, esa mujer que parecía inmortal e invencible por la fuerza y maravillosa energía que emanaba, ha sido un batacazo para todos. Especialmente para él, su hijo Miguel Bosé. Triste pero en paz, el cantante español ha homenajeado a su madre como ella se merece. Lo ha hecho a través de un emotivo video que recuerda el último viaje de ambos juntos a México donde visitaron brazo a brazo la casa Museo de Frida Kahlo, a quien Lucía admiraba tanto. La que fuera una de las grandes actrices y bellezas de España e Italia se marchó tras sufrir una neumonía que se le complicó debido al coronavirus. Se fue habiendo vivido intensamente y tocando los corazones de muchos, por eso ha dejado tanto vacío en ellos. Este video muestra el amor y el orgullo entre madre e hijo, dos personalidades fuertes, que chocaron y se reencontraron con más fuerza y cariño que nunca. El gran bastón el uno del otro, tan diferentes pero tan iguales, tan artistas y tan humanos. Siempre estuvieron muy unidos pero en los últimos tiempos aún más, especialmente con la llegada de sus nietos. Miguel se llevó a su mamma a Italia donde pudieron conocer al Papa Francisco. De ese increíble momento nos dejó constancia el intérprete de “Amante bandido” en sus redes sociales. La sonrisa de felicidad de Lucía inunda la imagen con su aura de ángel azul. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio de su partida ha hecho que millones de personas la recordaran en mensajes llenos de afecto y cariño. Un gesto por el que Miguel ha querido dar gracias infinitas. Le ha llegado el calor y el amor y, aunque no alivia el dolor, al menos ayuda sentir que tantos la quisieron. “Se dicen y escriben cosas muy emocionantes”, ha expresado el artista. Imposible decir otra cosa. Lucía es historia del arte y de cómo vivir la vida en todas sus tonalidades. Buen viaje querida 💙. Advertisement

