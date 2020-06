El hermoso homenaje de Ana Obregón a su hijo Alex en su funeral La actriz española se encargó de rendirle un tierno tributo a su primogénito en una emotiva ceremonia en Madrid. ¡Aquí las fotos! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ana Obregon y su ex esposo Alessandro Lequio se despidieron este martes en un emotivo e íntimo funeral a su único hijo, Alex Lequio, quien falleció el pasado 13 de mayo luego de perder la batalla contra el cáncer. Durante la ceremonia celebrada en Madrid, la actriz española quiso rendir un homenaje a su hijo en cada detalle. Vestida de negro, Obregón eligió una mascarilla del mismo color la letra inicial del nombre de su hijo bordado junto a un corazón rojo. Image zoom Paolo Blocco/GC Images Además de la mascarilla, la también presentadora tuvo otro detalle hacia su hijo en la indumentaria. En su vestido negro de mangas transparentes y con lazo frontal se podía leer "Aless" en el borde. Image zoom Paolo Blocco/GC Image La ceremonia tuvo lugar en la iglesia de Nuestra Señora de la Moraleja de la capital de España a más de un mes del fallecimiento del joven debido a que las restricciones impuestas por el coronavirus, que hasta ahora no permitían la presencia de familiares y amigos. Lequio, de 27 años, falleció tras más de dos años de lucha contra el cáncer. El joven empresario había ingresado en un hospital de Barcelona para recibir un nuevo tratamiento contra la leucemia que padecía desde principios de 2018. Allí se encontraba en compañía de su madre y su padre cuando murió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz y presentadora española ha utilizado las redes sociales para agradecer los miles de mensajes de consuelo y apoyo tanto a ella como a su familia. Allí le dedicó unas palabras inundadas del profundo amor de una madre a un hijo. "Mi querido hijo. Sé que nunca te ha gustado que hable de ti públicamente, perdóname, me lo pide el corazón y ahora que tengo un poquito de fuerzas tenía que agradecer los cientos de miles de mensajes de cariño y admiración hacia ti. Tus primeras palabras fueron: “Yo solito” antes que papá y mamá. Y tú solito has querido vivir una vida discreta, sin protagonismos a pesar de tus padres famosos", comenzaba el emotivo escrito junto a una bella imagen de ambos agarrados de la mano. Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

