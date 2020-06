El viudo de Edith González da todos los detalles del homenaje por el aniversario de su muerte Lorenzo Lazo compartió cómo y cuándo será la misa en honor a la actriz que este 13 de junio cumple un año desde su dolorosa partida. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando nos despertábamos con la triste noticia del fallecimiento de Edith González. Sin embargo, de eso hace ya un año. La actriz nos dejaba el 13 de junio del 2019 debido a una larga lucha contra el cáncer que sufría desde hacía unos años. Con motivo del primer aniversario de su partida, su viudo, Lorenzo Lazo, ha informado sobre los detalles del homenaje que se le rendirá este sábado. Tendrá lugar en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y la misa será retransmitida a través de la página web del santuario y por Youtube. Por motivos obvios de prevención ante la dura pandemia que vivimos y las normas sanitarias vigentes, el acceso quedará restringido al público. "Comparto los datos de la misa del Primer Aniversario Luctuoso de Edih que transmitirá por sitio web de la Basílica de Santa María de Guadalupe. (Será una misa comunitaria sin asistencia de publico por disposición oficial)", informó el economista a través de sus redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el mismo y en nombre de las familias Lazo Margain y González Fuentes dieron las gracias por las oraciones dedicadas a la actriz y por las muestras de cariño expresadas en su memoria. La actriz, una guerrera que lo dio todo hasta el último minuto, falleció víctima de un cáncer de ovarios. La enfermedad no evitó que diese lo mejor de sí y viajase y trabajase hasta casi el final. Varias celebridades y compañeros de profesión ya le han empezado a hacer sus propios homenajes. Como su amiga y colega Carmen Salinas quien le dedicó unas bonitas palabras en vísperas a este día. Nuestro más absoluto respeto y cariño a toda la familia, especialmente su hija Constanza, y el aplauso más sincero a esa estrella en el cielo que vivirá por siempre en nuestros corazones.

