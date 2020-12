Close

Home Alone celebrar sus 30 años con una deliciosa reproducción de su icónica mansión El clásico del cine cumple 30 años y Disney lo festeja de una manera muy especial. Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Todo un clásico de la Navidad, Disney ha querido celebrar de una manera muy dulce que la famosísima cinta Home Alone cumple por estas fechas el 30 aniversario de su estreno. La compañía del ratón Mickey encargó a la artista gastronómica Michelle Wibowo que recreara con pan de jengibre la icónica mansión en la que el pequeño Kevin McCallister, interpretado por Macaulay Culkin, se queda solo cuando su familia se va de vacaciones sin él y a la que convierte en una inexpugnable fortaleza cuando dos ladrones quieren aprovechar la ausencia de sus padres para robarla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Home Alone es un clásico de las películas navideñas, me hace sentir las fiestas”, expresó Wibowo a través de un vídeo en el que presume su dulce obra. De acuerdo a Wibowo, recrear la inolvidable mansión fue un trabajo interminable al que le dedicó cerca de 300 horas en las que tuvo que construir 33 ventanas, 14 cajas de pizza, y 63 árboles, entre otros accesorios, con solo pan de jengibre y crema para pasteles. La casita comestible mide alrededor de cuatro pies de ancho y cerca de seis pies de largo e incluye increíbles detalles que aparecen en la película famosa estrenada en 1990. “[Me parece] divertido”, dijo entre risas la artista sobre su creación. La película actualmente e transmite en la plataforma digital de Disney+.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Home Alone celebrar sus 30 años con una deliciosa reproducción de su icónica mansión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.