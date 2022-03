¿Hay historia oscura en la vida de los Hombres G? El grupo español Hombres G se prepara para celebrar su 40 aniversario a lo grande. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En 40 años de carrera, el cantautor español David Summers jamás había dejado de trabajar. De hecho, su agenda siempre estaba tan ocupada que no tenía tiempo de dedicar un espacio solamente para escribir, por lo que aprovechaba cualquier momento durante sus giras para plasmar sus letras en su cuaderno de viajero. Pero todo eso cambió a principios del 2020, cuando la pandemia por coronavirus obligó al mundo a detenerse. Por primera vez en cuatro décadas al frente de la legendaria banda Hombres G, que se hizo extremadamente famosa en los años ochenta, el cantante se vio forzado a cambiar su agenda de trabajo. Ahora, los recuadros que marcaban las fechas de giras, entrevistas, reuniones y grabaciones, se encontraban en blanco. Después de descansar y asimilar lo que el planeta entero estaba viviendo, Summers decidió aprovechar el tiempo. Tomó papel y lápiz y se dedicó a escribir el que califica de disco más especial de su carrera. "Como no sabíamos nada de lo que iba a pasar y cuánto iba a durar, al principio me sentí un poco asustado, deprimido como todo el mundo, pero enseguida dije tengo que aprovechar el tiempo y aproveché todo ese año de confinamiento, de cancelaciones y aplazamiento de giras y conciertos para componer y preparar proyectos nuevos. Fruto de eso ha sido nuestro disco nuevo La esquina de Rowland, que me encanta….creo que es de los más bonitos y especiales que hemos hecho en toda nuestra vida", contó a People en Español. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hombres G Hombres G | Credit: Thomas Canet El disco es uno casero, ya que encierra toda su dedicación, además de haberse grabado completamente en su hogar en España. "Es muy distinto a todos los que hemos hecho antes", comentó. "Es un disco que habla de sentimientos muy cercanos, muy puros, muy de amistad, de amor, de cosas que se puedan tocar, que están al alcance de tus manos. Sobre todo es una colección de canciones de amor, me transmite muy buenas sensaciones, muy buen rollo, y es muy agradable de escuchar". Con ese buen rollo y la buena música empiezan su gira por Estados Unidos. Esta noche, el grupo se presentará en la sala de conciertos SOMA de San Diego, CA, para luego trasladarse al recién estrenado YouTube Theatre de la ciudad de Inglewood, el sábado 5 de marzo. De allí siguen por otras ciudades de Estados Unidos y México, en esta gira por Norteamérica que se alarga hasta junio. "Estamos muy contentos y con muchas ganas de encontrarnos con la gente y de intentar hacerles felices, que es a lo que nos dedicamos nosotros", expresó. "Este año se presenta cargado de conciertos porque se están haciendo los que se aplazaron en su día y también los nuevos que van saliendo". Hombres G Hombres G | Credit: Thomas Canet Y entre esa agenda, el grupo prepara una película musical que se venía cocinando hace alrededor de cuatro años y un serie en la que contará todo – o casi todo - de su historia. "Cuando empiecen los guionistas, ya empezaré a tachar cosas", comentó entre risas. "Pero en principio no. Queremos que la gente sepa quiénes somos por qué somos buena gente, somos buenas personas y somos gente honrada y trabajadora. Tampoco creas que hay mucha historia oscura en la vida de los Hombres G. Nos hemos divertido como todos los jóvenes cuando éramos chavales y la hemos pasado muy bien".

