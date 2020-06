"Es un idiota": la familia de Selena sobre el hombre que puso una gorra de Trump a la estatua de la artista ¡Mira la reacción del padre de la desaparecida cantante sobre la foto que se hizo viral en las redes sociales! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Un hispano que colocó una gorra a favor de la reelección del presidente Donald Trump en una estatua de Selena en Corpus Christi, TX, generó una tremenda polémica entre los familiares y fanáticos de la desaparecida cantante. El simpatizante republicano Joe Michael Pérez colocó la gorra con el nombre del presidente y el eslogan "Keep America Great" para, según dijo, demostrar que hay hispanos que apoyan al presidente, informó el periódico Corpus Christi Crónica. “Quería mostrar a la comunidad hispana que no deberíamos votar de determinada forma ni pensar de una manera específica debido a nuestra raza”, dijo Pérez en una entrevista al periódico. Sus explicaciones no convencieron a la familia de la malograda cantante. "Creo que es un idiota irrespetuoso", dijo el padre de Selena, Abraham Quintanilla, según el Houston Chronical. "[Selena] nunca estuvo involucrada en política". Image zoom Mezcalent / Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En respuesta, Pérez dijo a Crónica que el señor Quintanilla debería “educarse un poco más” en la libertad de expresión. “Yo tengo ese derecho y me estoy expresando. Esta es una estatua pública y no le falté al respeto, no estoy diciendo que Selena votaría por Trump, pero ella es un ícono de la cultura hispana”, agregó. Image zoom Cortesía Los fanáticos de Selena también mostraron su descontento con la fotografía de la estatua de la cantante, erigida en 1997 a los dos años de su asesinato, adornada con propaganda política. “Selena nunca habría apoyado a un presidente tan racista. Era amable, tenía empatía, era humilde y, lo más importante, estaba muy orgullosa de su herencia mexicana. Trump ni siquiera es digno de darle brillo a sus zapatos”, escribió un usuario identificado como Héctor Alfredo en Facebook. Pérez es dueño de una tienda de ropa y accesorios relacionados con Trump en el Centro Comercial Corpus Christi. "¡No queremos teléfonos del gobierno, no queremos asistencia social, queremos trabajo!" aseguró a Crónica.

