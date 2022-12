"Monstruo" de dientes afilados acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una embarazada Un sospechoso con dientes afilados con lima como si fueran los de un tiburón, está acusado de secuestrar durante tres semanas a una embarazada en su casa en Michigan, a la que convirtió en su esclava sexual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michael Barajas - sexually assaulted woman Credit: GENESEE COUNTY SHERIFF'S OFFICE Un "monstruo" con los dientes afilados con lima secuestró durante tres semanas a una embarazada en su casa en Michigan, a la que convirtió en su esclava sexual y amenazó con "arrancarle la garganta". El alguacil del condado de Genesee, Chris Swanson, reveló este miércoles en una conferencia de prensa que la mujer de poco más de 20 años había sido expulsada de su casa. Según contó, el hombre identificado como Michael Barajas, de 36 años, la vio caminando sola en la calle, detuvo su auto, le ofreció una ducha caliente, algo de comer y un lugar para quedarse. La joven aceptó y la llevó a una casa en ruinas, donde Barajas la encerró dentro de una habitación y la ató a una cama, siempre según las autoridades. Barajas no solo agredió sexualmente a la mujer en varias ocasiones, sino que invitó a otras personas a hacer lo mismo. "Este tipo aprovechó la oportunidad no solo para agredir sexualmente, sino también para que la gente viniera y la traficara mientras la ataban a la fuerza a la cama mientras la agredían", dijo Swanson. Michael Barajas - sexually assaulted woman Credit: GENESEE COUNTY SHERIFF'S OFFICE La mujer intentó escapar una primera vez de la habitación, pero Barajas y los otros "la persiguieron, le dispararon y la arrastraron de regreso al dormitorio", contó Swanson. En una segunda ocasión intentó escapar, pero fue en vano. Fue el pasado 8 de diciembre que la víctima sufrió una emergencia médica relacionada con su embarazo y tuvo que ser atendida en un hospital que finalmente pudo denunciar su situación. La policía allanó la casa, cuyas ventanas estaban atornilladas, y arrestó a Barajas, quien más de una vez amenazó a la mujer con morderla con sus afilados colmillos. "Barajas la amenazó con que si no hacía todo lo que él le decía que hiciera, le mordería el cuello y le arrancaría la garganta", dijo Swanson. "Este tipo es un monstruo. Si miras los dientes que están limados y las amenazas de arrancarte la garganta, no diré más", sostuvo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Barajas fue detenido por múltiples cargos, entre ellos tráfico de personas, secuestro, agresión sexual, posesión de metanfetamina y éxtasis, entre otros. En estos momentos se encuentra encarcelado con una fianza de $250,000 y comparecerá ante el tribunal el 22 de diciembre. Hasta ahora no se han podido localizar los otros involucrados, por lo que las autoridades piden que cualquier información al respecto sea comunicada al 911 o al 810-257-3422.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image "Monstruo" de dientes afilados acusado de secuestrar y abusar sexualmente de una embarazada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.