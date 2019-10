Hombre de 68 años es el primer afroamericano en recibir transplante facial completo Luego de sobrevivir un accidente automovilístico donde sufrió quemaduras en más del 60 por ciento de su cuerpo, Robert Chelsea se convirtió en el primer paciente afroamericano en recibir un transplante facial completo. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print z En un avance médico, cirujanos de Boston han realizado el primer transplante facial completo en un hombre afroamericano. Robert Chelsea, de 68 años, se sometió a la cirugía tras haber quedado severamente desfigurado cuando un conductor ebrio impactó su auto en un accidente ocurrido en Long Beach, CA, en el 2013. Chelsea sufrió quemaduras en más del 60 por ciento de su cuerpo y rostro cuando su auto estalló en llamas debido al impacto. Chelsea estuvo en coma alrededor de seis meses, y desde entonces se ha sometido a más de 30 cirugías. Desafortunadamente, sus labios, nariz y oreja izquierda no pudieron ser reconstruidas, por lo que los médicos lo añadieron a la lista de espera para un transplante de rostro completo en marzo del 2018, de acuerdo al diario New York Post. Debido al color de su piel, la espera por un donante fue más larga de lo usual, según los médicos. "Dios bendiga al donante y su familia que eligieron donar este precioso regalo y darme una segunda oportunidad", dijo el paciente en un comunicado enviado el jueves. "Las palabras no pueden describir cómo me siento. Estoy lleno de agradecimiento y me siento muy bendecido de recibir un regalo tan maravilloso". Image zoom J. KIELY JR./LIGHTCHASER PHOTOGRAPHY De acuerdo a los doctores, el pronóstico de Chelsea es bueno y se espera que pueda tener sensación casi normal en el rostro y el 60 por ciento de función motora dentro de un año -lo que significa que nuevamente podrá comer, sonreír y hablar normalmente. "Se está recuperando notablemente rápido", comentó el doctor Bodhan Pomahac, quien lideró el equipo médico que realizó el transplante. "Esperamos ver un mejoramiento significativo en la calidad de vida de Robert". Image zoom J. KIELY JR./LIGHTCHASER PHOTOGRAPHY SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De acuerdo a los médicos, Chelsea es el noveno paciente del hospital Brigham and Women's Hospital en recibir un transplante facial y el número 15 a nivel nacional. "Es de vital importancia que individuos de todas las razas y etnias consideren la donación de órganos, incluyendo la donación de injertos externos como cara y manos", dijo en un comunicado Alexandra Glazier, presidente de la organización de donantes New England Donor Services. "A diferencia de los órganos internos, el color de la piel del donante puede ser muy importante para encontrar un par". La cirugía de Chelsea duró alrededor de 16 horas y fue realizada por un equipo médico de 45 personas, incluyendo enfermeras y técnicos. Advertisement

