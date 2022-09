Acusan a un hombre de matar a un padre y dejar morir a su hijo de 2 años encerrado en un auto Un hombre de 38 años de Houston, TX, fue acusado de matar a un padre y dejar morir a su pequeño hijo de 2 años encerrado en el carro de la familia que se había robado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Michael Essien y su hijo Michael Essien y su hijo | Credit: Facebook Un hombre de 38 años de Houston, TX, fue acusado de matar a un padre y dejar morir a su pequeño hijo de 2 años encerrado en el carro de la familia que se había robado. Según las autoridades, Bolanle Fadairo mató con un arma de fuego a Michael Essien, de también 38 años. Horas después, encontraron al hijo de 2 años de Essien muerto en el interior del vehículo de la víctima. Essien fue encontrado con varios disparos en su cuerpo en el estacionamiento de una tienda sobre las 1:45 p.m., hora local, del martes, de acuerdo a la policía de Houston "Los investigadores se enteraron de que la víctima se reunió con Fadairo en el lugar y los dos hablaron brevemente antes de que él disparara a la víctima", informó la policía. Bolanle Fadairo Bolanle Fadairo | Credit: HOUSTON POLICE DEPARTMENT Aparentemente Fadairo subió al Chevrolet Traverse negro de Essien, en el que se encontraba el niño en la parte de atrás en una silla infantil, con el que huyó del lugar. La policía encontró el vehículo alrededor de seis horas después. "Los agentes rompieron la ventana del vehículo y encontraron a la víctima de 2 años inconsciente en el interior", señalaron las autoridades. Fadairo admitió en declaraciones a la policía tras su arresto "que le disparó a [Essien], afirma que [Essien] le debía dinero, afirma no tener conocimiento de [niño] en el asiento trasero. Admite haber borrado mensajes de texto incriminatorios de su teléfono celular entre él y [Essien]", dice el informe policial. Hasta el momento no se ha confirmado la causa de muerte del pequeño, pero la policía sospecha que murió a causa de haber quedado encerrado en el auto en medio de las altas temperaturas que se registraron ese día. Desolados por esta tragedia, los familiares de las víctimas expresaron su profunda tristeza y enojo ante lo sucedido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Dile a Houston, dile al mundo entero que quiero recuperar a mi sobrino. Solo tiene 2 años. No sabe ni hacerle daño a una mosca", dijo Jessie Okon, tía del niño, al canal local KHOU 11. "Mi hermano siempre ha sido un hombre pacífico. Necesito a mi hermano de vuelta". "Michael nunca discutió con nadie", agregó Okon al canal ABC13. "Michael se quitaría la camisa y se la daría a otros. Da su último centavo a otras personas. Todo lo que necesito es a mi hermano".

