Hollywood llora la muerte del comediante y actor Louie Anderson El comediante, actor y presentador Louie Anderson —ganador del premio Emmy— murió a sus 68 años. Los detalles de su partida. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Louie Anderson murió a sus 68 años. El querido actor, comediante y presentador ganó un Emmy por su rol en la serie Baskets. Conocido también por su programa infantil Life With Louie, Anderson murió en un hospital de Las Vegas, reportó el diario The New York Times. Su publicista Glenn Schwartz confirmó la triste noticia de su muerte y dijo que la causa fue un tipo de cáncer en la sangre, reporta PEOPLE. Anderson padecía de linfomas de células B. La estrella estadounidense tuvo una carrera en el mundo del entretenimiento por más de cuatro décadas. Su debut en televisión fue en 1984 en The Tonight Show con Johnny Carson. Reírse de su mismo —y de su imagen, ya que pesaba más de 300 libras— era parte de su estilo en el escenario. Louie Anderson Credit: (Greg Doherty/FilmMagic) El comediante subió como la espuma, y pasó de tener un salario de $500 a la semana a ganar al doble de esa suma en una sola noche. Además conquistó la gran pantalla en comedias como Ferris Bueller's Day Off (1986) y Coming to America (1988). También brilló en series de television como Grace Under Fire y Chicago Hope. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Louie Anderson Credit: (Matt Winkelmeyer/Getty Images) El humor de Anderson era apto para toda la familia y ponía un toque de emoción a sus chistes. Por su programa para niños, Life With Louie, ganó dos premios Emmy. En la serie Baskets, se vistió de mujer para interpretar a la madre de gemelos y también se llevó un Emmy por su magistral interpretación. Lo sobreviven sus dos hermanas: Lisa y Shanna Anderson. Que en paz descanse.

