Hollywood está de luto. Muere a los 58 años el reconocido cineasta Jean Marc Vallée Jean Marc Vallée, el director de Sharp Objects, Big Little Lies y Dallas Buyers Club murió a sus 58 años. Los detalles.

Jean-Marc Vallée falleció a sus 58 años. El reconocido director canadiense murió inesperadamente el domingo en su cabaña a las afueras de Quebec, confirmó PEOPLE. La noticia de la muerte del director de aclamadas obras como Dallas Buyers Club, Big Little Lies y Sharp Objects —quien fue nominado al Óscar— ha sorprendido a muchos. Hollywood está de luto tras su partida. Aún no se ha revelado la causa de su muerte. "Era un amigo, un socio creativo y un hermano mayor para mí", dijo en un comunicado Nathan Ross, socio de la productora de Vallée, Crazyrose. "Se echará mucho de menos al maestro, pero reconforta saber que su hermoso estilo y el impactante trabajo que compartió con el mundo seguirán vivos". Nacido y criado en Montreal, Quebec, Vallée estudió cine en el Collège Ahuntsic y en la Universidad de Quebec. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Jean Marc Vallee Credit: (FilmMagic/FilmMagic for HBO) En el 2014, fue nominado al Óscar por Dallas Buyers Club, película por la que Matthew McConaughey ganó el Óscar a Mejor Actor. También estuvo a cargo de la película Wild, por la que Reese Witherspoon estuvo nominada al Óscar. Vallée ganó dos premios Emmy por dirigir y producir la serie Big Little Lies de HBO, con Nicole Kidman, Meryl Streep y Reese Witherspoon. Jean Marc Vallée Credit: Instagram/ Reese Witherspoon También brilló como director y productor ejecutivo de la serie de HBO Sharp Objects, con Amy Adams, nominada a 8 premios Emmy. El cineasta tuvo dos hijos, Alex y Émile. Su partida ha entristecido a sus familiares y a muchos colegas en Hollywood. "Mi corazón está roto amigo mío. Te amo", escribió la actriz Reese Witherspoon junto a una foto de ambos en sus Instagram Stories. Que en paz descanse.

