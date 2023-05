El bello hogar de Paty Navidad, la segunda finalista de La casa de los famosos 3 La actriz y cantante mexicana comparte su casa con dos personas muy importantes para ella. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Paty Navidad Paty Navidad | Credit: Instagram Paty Navidad Paty Navidad se quedó a las puertas de ganar La casa de los famosos 3. La actriz mexicana se convirtió en la segunda finalista de la tercera temporada del exitoso reality show de Telemundo, pero eso no impidió que finalizara la experiencia sintiéndose ganadora. "Me considero la ganadora más grande de ese reality. Desde un principio dije que entraba por varias razones y la principal era para volver a conectar con mi público después de muchos años y la otra para aclarar cosas y que me conocieran como persona, entonces todo se logró, entonces soy la máxima ganadora", dijo en un encuentro con medios de comunicación en México. "Fue complicado porque es un reto personal, son más de 3 meses encerrados sin saber nada, sin tener comunicación, ni contacto, ni noticias de absolutamente nada, pero fue un reto personal con el cual estoy muy satisfecha", aseveró la también cantante. "Salí mejorada". Paty Navidad Paty Navidad | Credit: Instagram Paty Navidad Tras cumplir en Miami con los diferentes compromisos profesionales derivados de su participación en el reality show, Paty ya está de regreso en México retomando poco a poco la vida que dejó atrás hace más de tres meses cuando decidió entrar a la casa más famosa de la televisión hispana. Paty Navidad Paty Navidad | Credit: Instagram Paty Navidad El hogar de Paty La actriz de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como La fea más bella y Por ella soy Eva no vive sola. Paty convive en su hogar con dos personas muy importantes para ella: su hermana Yadira y su sobrina Even, con quienes ya ha podido reencontrarse tras salir de la casa. Paty Navidad Paty Navidad, su hermana y su sobrina | Credit: Instagram Yadira Navidad "Ella es mamá soltera, no fue soltera, se separó después. Su hija tiene 27, es que fue mamá muy niña", contaba en su día Navidad en el reality show sobre su hermana. Paty Navidad Hermana de Paty y su sobrina | Credit: Instagram Yadira Navidad La actriz se llevó una gran sorpresa al regresar esta semana a su casa y encontrársela toda llena de globos, flores y detalles hermosos que le hicieron llegar sus incondicionales fans. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Paty llegó justo a tiempo para poder consentir a su hermana en su cumpleaños. Paty Navidad Paty Navidad, su hermana y su sobrina | Credit: Instagram Paty Navidad "Mil gracias a mi hermana e hija por tan hermoso día. Las amo infinito", le agradecía públicamente Yadira a través de las redes sociales tras la celebración de su cumpleaños.

