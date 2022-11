El hogar de María Celeste Arrarás es "un auténtico paraíso" La periodista compartió recientemente imágenes de su hermoso hogar a través de las redes sociales y los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar: "¡Qué hermoso lugar!" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Mezcalent; Instagram María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás es una de las periodistas hispanas más respetadas y queridas de la pequeña pantalla. La también conductora fue reconocida recientemente por su extensa y exitosa trayectoria en la sexta edición de los Premios PRODU. "Agradezco inmensamente a PRODU por este reconocimiento por mi trayectoria. Es un premio que se llama 'una vida dedicada al arte' y sí lo ha sido. He tenido la dicha de encontrar mi pasión en una profesión excitante, única, que siempre me ha retado, que siempre me ha ayudado a aprender y sobre todo a ser testigo de la historia y a conocer a personas fascinantes, así que yo estoy agradecida con la vida y por eso quiero dedicarle este premio a quien le estoy agradecida en mi profesión que es a todas esas personas que han estado toda mi carrera detrás de cámara impulsándome, ayudándome, cuidándome y haciéndome lucir bien ante las cámaras", expresó Arrarás desde su cuenta de Instagram tras recibir el premio. Aunque hace 2 años que dejó de aparecer diariamente en la televisión tras 18 años ininterrumpidos informando a la comunidad hispana a través de la pantalla de Telemundo, la extitular del programa Al rojo vivo ha seguido en contacto con su público por medio de las redes sociales, donde solo en Instagram está a punto de alcanzar los 2 millones de seguidores. María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás | Credit: Mezcalent Precisamente, desde esta red social propiedad de Meta la periodista compartió recientemente un video de su casa que ha generado un sinfín de comentarios entre sus seguidores por la belleza del lugar. María Celeste Arrarás Credit: Instagram María Celeste Arrarás María Celeste Arrarás Credit: Instagram María Celeste Arrarás El hogar de Arrarás está rodeado de vegetación y cuenta con su propia piscina. María Celeste Arrarás Credit: Instagram María Celeste Arrarás "Es un pequeño paraíso, se respira paz, amor, armonía y felicidad. Vivir rodeado de animales y naturaleza es uno de los regalos preciados que Dios nos da", comentó una persona tras ver las imágenes. María Celeste Credit: Instagram María Celeste Arrarás María Celeste Credit: Instagram María Celeste Arrarás "Un auténtico paraíso, qué remanso de paz. Fiel reflejo de su dueña", escribió otra seguidora. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Parece una postal de un hotel boutique", se puede leer en otro de los comentarios.

