¡Histórico! Así alienta la Reina Isabel a su pueblo durante el brote de coronavirus El mismo día que Boris Johnson ingresó en el hospital, la monarca británica se dirigió a sus súbditos de un forma en que solo lo hizo antes en contadas ocasiones, como durante la Segunda Guerra Mundial cuando los niños fueron evacuados de sus casas. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En un discurso histórico y por televisión, la reina Isabel II se dirigió hoy día cinco de abril a los británicos para darles palabras de aliento frente a la acuciante pandemia del coronavirus que asola el mundo… Justo el mismo día que su primer ministro, Boris Johnson, ingresó en el hospital después de llevar más de diez días enfermo a causa del Covid-19. La soberana pidió unidad al pueblo para afrontar el azote del virus, que ya deja casi cinco mil muertos en el Reino Unido: “Luchamos juntos contra esta enfermedad y les garantizo que si continuamos unidos lo superaremos”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Grabado desde el castillo de Windsor, donde se encuentra aislada de momento hasta que pueda volver a la normalidad, tuvo unas palabras de agradecimiento hacia el personal de sanidad que lucha en primera línea desde los hospitales: “Quiero agradecer también a aquellos que se quedan en casa, para de esa forma proteger a los individuos más vulnerables y ahorrando a muchas familias el dolor que están sintiendo aquellos que perdieron a sus seres queridos”. Image zoom La monarca comparó el momento actual con aquellas palabras que ella misma pronunció en radio en 1940 durante la Segunda Guerra Mundial para los niños que habían sido evacuados de sus casas. “Hoy muchos van a sufrir una dolorosa separación de sus seres queridos. Ahora, como en aquel entonces, sabemos en lo más profundo de nosotros que esto es lo que debemos hacer”. Image zoom “Aquellos que vengan después de nosotros dirán que los británicos de esta generación fueron tan fuertes como todas las demás”, sentenció y les recordó que el buen humor era uno de los atributos que caracteriza a los británicos. En cuanto a su hijo, el príncipe Carlos quien también dio positivo recientemente, no hizo ninguna mención. Advertisement

