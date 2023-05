La historia oculta de Ernesto Mathies, pareja de Rodner Figueroa: "No tenía dónde vivir" El diseñador de interiores abrió su corazón y compartió un momento oscuro de su vida del que sacó la luz para aprender a ser feliz de verdad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Les une más de una década de amor y, sobre todo, un respeto y admiración mutua que se puede percibir cuando se hablan y se miran. Sobre todo, en el nuevo capítulo del podcast Cara a cara con Rodner Figueroa. Sus seguidores se lo pidieron y él cumplió. Ernesto Mathies, pareja del comunicador, ha sido el invitado de honor de esta semana, y la charla ha resultado ser una de las más emotivas y entrañables. Así mismo lo han expresado los usuarios al verla. Y no es para menos. El diseñador de interiores salvadoreño abrió su corazón y habló sin tapujos de los momentos, no solo buenos, sino también los más complejos pues, ha sido de ellos de los que ha sacado las mejores lecciones. Rodner y Ernesto Roder Figueroa entrevista a su pareja, Ernesto Mathies | Credit: Youtube/Rodner Figueroa En ese sentido, forman el tándem perfecto. El positivismo de Rodner en las situaciones límite suman a Ernesto, y la sonrisa de éste empuja al venezolano a seguir creciendo y apostando por lo bello. Hoy disfrutan de un gran momento, tanto personal como laboral, pero no siempre fue así. El encargado de diseñar y moldear las casas hasta dejarlas perfectas dio a conocer una de las etapas más oscuras de su vida, acontecida en sus años de juventud. La rebeldía de esos años y situaciones que describe en la conversación, hicieron que sus papás tomaran una decisión. "Te cortan toda la fuente de ingresos para que tú madures", contó Rodner. "En aquel entonces cuando me dijeron 'hasta acá', yo tenía 250 dólares en la cuenta. Yo estaba acostumbrado a que me dieran mi plata y estaba acostumbrado a eso", explicó Ernesto quien, de repente, se vio sin nada. "No tenía dónde vivir, pero era cuando más feliz era. Cuando yo tenía plata para comprar mi desayuno, era feliz", reconoció con una gran sonrisa. "Tenía 25 años... Todos mis amigos estaban estudiando o se habían graduado y yo no había construido nada ni hecho nada productivo." Curiosamente, esos 250 dólares le abrieron una puerta al éxito que hoy cuenta con orgullo y agradecimiento a sus padres, los responsables de que abriera los ojos. Empezó a trabajar en una compañía de construcción y, paso a paso, desde lo más básico, llegó a lo más alto. "Me tocó en pleno verano poner pisos en una piscina", recordó. También limpiaba casas ¡y hasta vendía corbatas que le regalaba su padre! La vena empresarial empezó a salir, además de su personalidad resolutiva y su gran creatividad. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias a eso... en cosa como de 1 año teníamos una gran compañía establecida, haciendo muy buenas casas en Miami", relató. Una historia que hoy cuenta entre risas a la distancia pero que en su momento supuso un gran esfuerzo y el reto de volver a empezar. Lejos de recordarlo con pesar, lo hace con un profundo agradecimiento a sus padres y a la vida. El resto es historia y también un gran amor, el de Rodner, el cual llegó en el momento perfecto para recomponer su corazón y formar el hogar y la hermosa familia que son.

