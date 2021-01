Close

Así nació la bella historia de amor entre Ana Navarro y Al Cárdenas La estrella del popular programa The View, Ana Navarro, se casa con el abogado Al Cárdenas. Así nació su historia de amor. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Llegó el gran día para Ana Navarro. La estrella del popular programa The View dirá ‘Sí, acepto' a su pronto marido, el abogado Al Cárdenas. People en Español ha tenido el honor de estar con ella horas antes de la boda y nos ha contado cómo nació esta preciosa historia de amor. “Nos conocemos desde hace más de 25 años pero no era nuestro momento”, dice con los ojos llenos de emoción. Tuvieron que pasar más de dos décadas para poder estar juntos de forma romántica. “Primero fuimos amigos y las cosas se fueron desarrollaron hasta llegar hasta aquí”. ¿Y qué fue lo que le enamoró de su futuro esposo? La lista es larga. “Me enamoró su corazón, su nobleza, su inocencia, su decencia, sus convicciones, su respeto al ser humano, sus modales, su inteligencia, su intelecto”, dice orgullosa. Sólo hay una cosita que le vuelve loca de su amado y que nos confiesa entre risas. “No resisto cómo ve fútbol, Dios mío ese hombre tiene que ver siete horas de fútbol por lo menos al día cuando están de temporada. Así que si me dices qué cosas me vuelven loca es cómo ve fútbol”, bromea. Así, con generosidad, gracia y buen humor, Ana demuestra que a pesar de dar uno de los grandes pasos de su vida se encuentra de lo más calmada. “Todo el mundo me dice que las novias están de lo más esquizofrénicas, nerviosas y medio locas y yo estoy muy calmada”, dice mientras le peinan. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Todo ya está preparado, las flores, la tarta, el vestido (hecho a medida por el diseñador Luis Escudero) y la música. También los invitados, muchos de ellos ya en Miami para compartir esta maravillosa jornada con Ana y Al. Entre los más destacados cabe destacar a Gloria Estefan, Eva Longoria, sus compañeros de The View y su amigo del alma Willy Chirino, de quien sólo hablar se emociona. “Voy a llorar, yo quiero muchísimo a Willy, no sólo le adoro como cantante sino que fue colega de escuela de Alberto, para mi es un gran patriota que ha sabido llevar la causa de la libertad, talendoso, divertido, davidoso”, dice de lo más emocionada una de nuestras más poderosas. ¡Felicidades en este día tan especial compañera!

