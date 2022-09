Matan a hispano que acababa de empezar su "trabajo soñado" en California Un hispano que acababa de encontrar el "trabajo de sus sueños" en la industria aeroespacial falleció tras ser atropellado cuando paseaba en bicicleta por la localidad de Newport Beach, CA. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Randon William Cintron Randon William Cintron | Credit: Gofundme Un hispano que acababa de encontrar el "trabajo de sus sueños" en la industria aeroespacial en California falleció tras ser atropellado por una conductora mientras daba un paseo en bicicleta. La víctima, identificada como Randon William Cintrón, de 43 años, paseaba en su bicicleta por la localidad de Newport Beach, alrededor de las 8:30 a.m. del domingo, cuando fue atropellado. "Randy acababa de hacer la transición a una nueva empresa, haciendo trabajo aeroespacial y espacial como gerente de programa. ¡Creo que había encontrado el trabajo de sus sueños!", dice un comunicado de la campaña de GoFundme donde sus seres queridos están recaudando fondos para su funeral. De acuerdo con la policía de Newport Beach, Adriana Bernal es la conductora que atropelló a Cintron y huyó de la escena, por lo que enfrenta cargos de asesinato, atropello y fuga. "El vehículo involucrado huyó de la escena sin que el conductor se detuviera ni verificara el bienestar del ciclista", dice un comunicado de prensa de la policía. Los transeúntes que presenciaron el incidente intentaron auxiliar a Cintrón, pero lamentablemente falleció en el lugar del incidente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La conductora de 36 años fue localizada "poco después" y arrestada. Según las autoridades, en el transcurso de la investigación, se descubrió que estaba bajo la influencia de una droga cuando atropelló a Cintrón. "Condujo alrededor de una milla y media y abandonó el vehículo y se fue a pie", dijo a People el teniente de la policía de Newport Beach, Eric Little. "Fue localizada en la zona y detenida sin incidentes". En estos momentos Bernal está detenida con una fianza de $ 1 millón y la lectura de los cargos ante un juez está programada para el martes.

