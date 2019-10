Famosos en la gala de los Hispanic Heritage Awards 2019 By Carolina Trejos ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La capital estadounidense, Washington D.C., fue sede de una gala especial creada por el expresidente estadounidense Ronal Reagan para exaltar la contribución de los hispanos a los Estados Unidos. Felicitaciones a todos los homenajeados este año en los Hispanic Heritage Awards. ¡A seguir cosechando éxitos para nuestra comunidad! Empezar galería Herencia Hispana Image zoom Instagram/Alejandro Fernández Este martes se celebró la 32 Gala de los Hispanic Heritage Awards, que premian la labor y el esfuerzo a latinos destacados en Estados Unidos. Advertisement Advertisement En familia Image zoom Instagram/Eugenio Derbez Desde Alejandro Fernández, Eugenio Derbez y otros artistas latinos vivieron su mejor momento en familia. Los Derbez Image zoom Instagram/Eugenio Derbez El actor y cómico mexicano llevó a todos su familia, incluyendo sus dos hijos Vadhir y José Eduardo. Advertisement Los Tigres del Norte Image zoom Instagram/ Los Tigres del Norte Uno de los números musicales estuvo a cargo de la banda Los Tigres del Norte, quienes expresaron estar “más que felices” de ser parte de este evento. Residente Image zoom Instagram/Hispanic Heritage El artista boricua también fue uno de los homenajeados al recibir el premio por su visión. Canelo Image zoom Instagram/Canelo Álvarez Saúl El Canelo Álvarez representó al rubro deportivo. Advertisement Advertisement Advertisement Orgullo Image zoom Instagram/Hispanic Heritage Dos mexicanos llevando el nombre de los latinos en alto a nivel internacional: Eugenio Derbez y Canelo Álvarez. Dora Image zoom Instagram La actriz Isabela Moner y Derbez, dos estrellas de la película Dora and the Lost City of Gold, desfilaron juston en la alfombra de la gala que se llevó a cabo en la capital de los Estados Unidos, Washington D.C. Ingrid Hoffman Image zoom Instagram/Ingrid Hoffman “Estos premios fueron creados por La Casa Blanca y el Presidente Ronald Regan para exaltar la contribución de Hispanos en EU. Es uno de mis logros que mayor orgullo me da ya que es por ayudar a otros y utilizar mi voz para poder efectivo hacer cambio y presenciar y conocer la labor de otros me inspira a querer dar y hacer más”. Advertisement Advertisement Advertisement ¡Hasta el otro año! Image zoom Instagram/Alejandro Fernández Felicitaciones a todos los homenajeados. ¡A seguir cosechando éxitos para nuestra comunidad! Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View all gallery

Close View image Famosos en la gala de los Hispanic Heritage Awards 2019

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.