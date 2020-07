"Se me va el aire". Chiquis Rivera comparte los estragos que el coronavirus está haciendo en su salud Desde su cama y adolorida, la cantante contó a sus seguidores lo que está sufriendo su cuerpo y cómo está viviendo la enfermedad. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que nos comunicó que padecía coronavirus, Chiquis Rivera nos ha ido dando un reporte de cómo se está sintiendo. Aunque los primeros días no lo sufrió tanto, conforme pasa el tiempo reconoce que su cuerpo empieza a notar los tan famosos síntomas de la COVID-19. Desde su cama y con una carita más apagada, eso sí, sin perder el optimismo, la cantante nos contó que se encuentra más débil y cansada. "Hoy me desperté más cansada, me duele un poquito más el cuerpo y el sentido de oler y probar, nada, no importa lo que coma, me sabe a nada", comienza su video en sus historias de Instagram. Afortunadamente, junto a ella está Lorenzo Méndez, su esposo, también contagiado, en quien al menos se puede apoyar y arropar en momentos de bajón y malestar. La cantante reconoció que a pesar de lo que le gusta practicar deporte, ahora mismo le es imposible debido al dolor de cuerpo y la respiración irregular. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si subo las escaleras, que ustedes saben que hago ejercicio casi todos los días, sí me canso, se me va un poquito el aire", prosiguió con cara de adolorida. A pesar de ello, Chiquis reconoce que está siguiendo a rajatabla las instrucciones del médico y tomando todo lo que le recetaron. Image zoom (Instagram/ @lorenzomendez7) Aunque tanto ella como su marido lo han aceptado y lo llevan más o menos bien, reconoce que la situación es muy "frustante" porque le gusta "entrenar". Se lo toma como un mensaje de Dios para avisarle de que necesita un descanso "y usar este tiempo para pensar y rezar". Todo el cariño para Chiquis y su esposo a los que deseamos una pronta recuperación. ¡Ánimo! Si necesitas información actualizada sobre la COVID-19, sus síntomas, tratamiento, etc., por favor visita el sitio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) que ofrece servicio en español: www.cdc.gov/spanish/index.html

