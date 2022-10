La actriz Hillary Swank está embarazada de gemelos y lo llama un milagro a sus 48 años La actriz Hillary Swank y su esposo Philip Schneider serán padres de gemelos. La actriz de 48 años llamó su embarazo "un milagro total". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hilary Swank y Philip Schneide Hilary Swank y Philip Schneide | Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic ¡Hilary Swank será mamá de gemelos! La actriz de 48 años habló con Good Morning America sobre su embarazo. La noticia ha llenado de alegría a la ganadora del Óscar y a su esposo Philip Schneider. "Esto es algo que he deseado por mucho tiempo y lo próximo es que voy a ser mamá. Y no solo de uno, sino de dos. No lo puedo creer", dijo la actriz. La estrella de Million Dollar Baby y Boys Don't Cry dijo que es emocionante poder ya compartir la noticia con el mundo. "Es maravilloso poder hablar de esto y compartirlo", afirmó. En entrevista con Live with Kelly and Ryan dijo que se siente bien de salud. "Me siento muy bien ahora". La actriz —que está grabando la serie Alaska Daily— dijo que el equipo de producción y elenco del show no se enteraron hasta el miércoles que ella está embarazada, aunque ya está en el segundo trimestre de su embarazo de gemelos. "Mi ropa empezó a no servirme así que tuve que [decirlo]", admite sobre su embarazo, añadiendo que tuvo que cortar sus jeans para que le entraran. La actriz dice que el parto de gemelos es algo hereditario, ya que hay gemelos en su familia y en la de su esposo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hilary Swank Hilary Swank | Credit: Joe Scarnici/Getty Images for Cadillac "Es una gran bendición. Es un milagro total. Es increíble", añadió. Swank y su esposo, un empresario, se casaron en agosto del 2018, dos años después de empezar su noviazgo en noviembre del 2016. La actriz dijo a la revista Vogue que se había casado con el hombre de sus sueños. "Realmente fue un sueño hecho realidad", dijo sobre su boda. Schneider le pidió matrimonio en Colorado, en medio de las montañas, junto a una cascada, y los perros de la pareja fueron testigos de este romántico momento. ¡Felicidades!

