Fallece legendaria actriz argentina a los 101 años La actriz argentina Hilda Bernard falleció este miércoles a los 101 años, dejando tras de sí la huella de su labor profesional que la hizo ser tan querida por su público. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hilda Bernard Hilda Bernard | Credit: Agencia Mexico La actriz argentina Hilda Bernard falleció este miércoles a los 101 años, dejando tras de sí la huella de su labor profesional que la hizo ser tan querida por su público. "Con gran dolor despedimos a la actriz Hilda Bernard, una de las más importantes referentes de la actuación de nuestro país, quien se destacó en cine, teatro, televisión y radio", anunció en redes sociales la Asociación Argentina de Actores. "Era nuestra afiliada más longeva, registrada en 1942 bajo el número 26. Tenía 101 años. Nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este momento de tristeza", añadieron. En la televisión argentina la actriz participó en populares telenovelas como Chiquititas, Rebelde Way y La extraña dama, donde en muchas ocasiones fue la villana de estas historias. Su último trabajo en la pantalla chica fue la comedia Los Grimaldi, producida por Nazarena Vélez. En 2015, Bernard recibió un premio Martín Fierro por sus más de 50 años de trayectoria en los medios. "Cada personaje hay que armarlo y pensarlo mucho. Por lo general, y sobre todo en televisión, a mí siempre me han dado personajes de mala y me gustan mucho porque son roles fuertes. No me atraen los personajes débiles para nada", dijo en una entrevista, de acuerdo con TN show. Hilda Bernard Hilda Bernard | Credit: Agencia Mexico Bernard también tuvo una amplia trayectoria en el mundo de las tablas, con participaciones en obras como Martín Fierro, Mataron a un taxista, Felices fiestas, Cuando el tiempo está después o Concierto de aniversario, entre otras. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su participación en el cine queda registrada en filmes como Mala gente, Cuerpos perdidos, Vení conmigo, Autocine mon amour, El reclamo, Cama adentro, entre otros. Bernard, quien en 2020 superó la covid-19, estaba alejada de su trabajo actoral desde hacía algún tiempo. Por el momento se desconocen las causas de su muerte.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fallece legendaria actriz argentina a los 101 años

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.