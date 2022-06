Actriz de Mi gorda bella revela por qué su cara cambió y el daño que vivió por eso En una entrevista a corazón abierto con el periodista Luis Olavarrieta, Hilda Abrahamz compartió cómo esa transformación la convirtió en objetivo de crueles ataques. "No era un monstruo. Había cambiado, pero no para que me señalaran de esa manera". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es una de las actrices más queridas y respetadas de Venezuela. Representa una etapa dorada de la televisión de su país por su participación en clásicos televisivos de renombre, como es el caso de Abigail, Ka Ina y Mi gorda bella, entre otras muchas. Hilda Abrahamz sigue al pie del cañón trabajando no solo en los escenarios, sino también en sus redes sociales donde, en Instagram nada más, cuenta con casi un millón de seguidores. Activa y siempre decidida a dar un paso más en sus emprendimientos, no ha sido tan fácil llegar hasta donde está. En una entrevista cargada de emotividad al periodista venezolano Luis Olavarrieta, habló de episodios de su vida que a día de hoy la han hecho aún más fuerte si cabe. Pero, sin duda, hubo uno que, aunque ya superado, hizo mucho daño. Lo ha hablado sin tapujos en varias ocasiones y entrevistas diversas, pero ha sido en esta charla donde verdaderamente ha dado a conocer el daño sufrido por el cambio que sufrió su rostro hace unas décadas. El uso normalizado en los años 90 de los conocidos biopolímeros para estilizar la piel y llenar los surcos en ella, tuvo consecuencias muy negativas y varias actrices de la época lo vivieron en primera persona. Ella entre otras muchas. Lo ha reconocido siempre, también su error por usar ese producto, pero nadie sabía qué produciría años después. "Lo que me pasó a mí es que durante una época en los 90, muchas mujeres fuimos víctimas de una época, nadie sabía cuál era la reacción que finalmente iban a tener estas sustancias que uno se inyectaba". "Llegaron los mágicos biopolímeros que eran plástico, pero ni los médicos sabían que esas sustancias eran tan peligrosas y que con el pasar de los años y cuando la piel ya cae, esas sustancias son pesadas y tu cara cambiaba, eso fue lo que me pasó", reconoció. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un asunto absolutamente ajeno a su conocimiento que dio un cambio a la expresión de su rostro y que parte del público parece que no le perdonó. Su inmersión en las redes años después supuso mucha alegría para sus fieles seguidores de toda una vida, pero también fue un duro choque al tener que leer a otros muchos con comentarios muy desagradables sobre su físico. Hilda ha querido aclarar que ser un personaje público no da derecho a nadie a machacar tanto a una persona. "Una vez publico algo y el ataque fue tan brutal que me dolió mucho porque yo ya sabía lo que era lo que había pasado conmigo y el daño que me había ocasionado, mi rostro había cambiado con los biopolímeros. Y yo le decía a la gente, 'créeme que tú no me vas a hacer más daño del que yo ya me he hecho'", prosiguió rotunda. Si bien ella no tuvo culpa de nada y fue la gran víctima, reconoce que tuvo que pasar mucho tiempo para adaptarse a esta nueva situación. "Tuvo que pasar tiempo para acostumbrarme a mi nueva cara, a mi nuevo rostro y aceptar que en algún momento pasó lo que pasó", añadió. Bastante difícil era ya esa situación como para encima tener que leer los cometarios tan negativos de algunos usuarios de las redes. Nunca pudo asimilar cómo alguien podía llegar a hacer tanto daño a otra persona. "No era un monstruo, había cambiado mi rostro, pero no para que me señalaran de esa manera". Hoy ese episodio está cerrado y con esta entrevista espera no tener que citarlo de nuevo. Es una mujer feliz, bella, exitosa y con mil cosas por hacer, y así mismo se siente. Este duro golpe ha sido un impulso y una lección para quererse aún más. "Quiero seguir trabajando, quiero ser una mujer productiva, próspera, maravillosa y bella, quiero ser una vieja preciosa".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Actriz de Mi gorda bella revela por qué su cara cambió y el daño que vivió por eso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.