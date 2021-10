Hilaria Baldwin, la esposa de Alec Baldwin, rompe el silencio después de tragedia en set de su película Rust Hilaria Baldwin, la esposa de Alec Baldwin, expresó su sentir después de que el actor matara accidentalmente de un disparo a la directora de fotografía Halyna Hutchins con un arma de utilería en el set de Rust. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hilaria Baldwin, la esposa del actor Alec Baldwin, expresó su sentir después de la tragedia ocurrida en el set de la película Rust. Usando un arma de utilería que él no sabía que estaba cargada en el set de grabación, Alec mató accidentalmente a la directora de fotografía ucraniana Halyna Hutchins. También resultó herido en el dramático incidente el director Joel Souza. "Mi corazón está con Halyna, su esposo, su hijo, su familia y sus seres queridos y mi Alec", expresó en Instagram. "Se dice que 'no hay palabras' porque es imposible expresar el shock y el dolor de un accidente tan trágico. Dolor, pérdida, apoyo". Alec Baldwin también está devastado después del incidente, aseguran sus seres queridos. El actor se reunió con Matthew Hutchins, el esposo de la víctima, y su hijo Andros, de 9 años, el pasado sábado en un hotel de Santa Fe, Nuevo México, según reporta el diario The Daily Mail. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una fuente dijo a People que el actor de 63 años "está cancelando otros proyectos" y buscando "tomar un tiempo para sí mismo y volver a centrarse", ya que está muy afectado con lo sucedido. Hilaria Baldwin Credit: (Jason Mendez/WireImage) Hilaria compartió en octubre, días antes de la tragedia, una foto en Instagram besando a su esposo, el padre de sus seis hijos. El director Joel Souza, quien fue herido en el hombro y ya salió del hospital, realizó su primera declaración pública. "Estoy destrozado por la pérdida de mi amiga y colega Halyna. Era amable, vibrante, tenía un talento increíble", expresó en un comunicado.

