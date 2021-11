Hilaria Baldwin está "muy preocupada" por Alec Baldwin, "atormentado" tras la muerte de Halyna Hutchins Tras la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de Rust, Hilaria Baldwin está preocupada por el estado emocional de su esposo Alec Baldwin. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hilaria Baldwin está "muy preocupada" sobre el estado emocional de su esposo Alec Baldwin. El actor de 63 años está "atormentado" después de la trágica muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins en el set de su película Rust, reporta PEOPLE. El actor disparó un arma de utilería que pensó que no tenía balas y mató accidentalmente a Hutchins e hirió al director Joel Souza, quien ya salió del hospital. "Hilaria está muy preocupada por él", dijo una fuente a PEOPLE. "Él realmente no está durmiendo y está atormentado por la muerte de Halyna". La fuente añade que Alec está batallando porque "entiende que las cosas son aún peor para la familia de Halyna". Según esta fuente, el actor no quiere inspirar lástima ni compasión ni convertirse en el centro de la atención. "Él no quiere que esto sea sobre él". Hilaria Baldwin Alec Baldwin Credit: (Bruce Glikas/WireImage) El histrión pasó el día de Halloween con su esposa y sus seis hijos y se ha refugiado en su familia en este difícil momento. Alec ha estado en contacto con el viudo de Halyna, Matthew Hutchins, y con su hijo de 9 años, Andros, desde la muerte de la cinematógrafa ucraniana. El actor dijo a la prensa que Halyna era su amiga y que tanto Hilaria como él han estado "muy preocupados" por el esposo y el hijo de la fallecida artista. El domingo Hilaria compartió una foto en Instagram agarrando la mano de su esposo con el mensaje: "Te amo y estoy aquí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alec Baldwin Credit: (Bruce Glikas/WireImage) La tragedia ocurrió el 21 de octubre en un rancho en Santa Fe, Nuevo México, donde estaban grabando esta película. Mientras ensayaban una escena, Baldwin disparó un arma en el set pensando que no tenía balas. El caso sigue bajo investigación.

