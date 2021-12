Hilaria Baldwin asegura que ella y Alec no fueron detenidos por policía en Hamptons ¡Esto fue lo que pasó! Hilaria Baldwin enfatizó que los reportes de que ella había sido detenida por la policía, que la habían parado a ella y a Alec Baldwin en los Hamptons, son falsos. "Esto no es verdad y es una mentira", aseguró. Mira sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hilaria Baldwin asegura que ella y su esposo, el actor Alec Baldwin, no fueron detenidos por la policía en una carretera de los Hamptons el sábado. Hilaria dice que ella pidió ayuda a una oficial de la policía que estaba en la carretera cuando su familia estaba "siendo perseguida" por un fotógrafo. El lunes, la instructora de yoga, de 37 años, publicó un video en Instagram para aclarar lo sucedido. Hilaria dice que ella y Alec, de 63 años, estaban siendo perseguidos por un fotógrafo con quien han "tenido problemas" en repetidas ocasiones y ellos pidieron ayuda a la policía. Hilaria enfatizó que los reportes de que ella había sido detenida por la policía, que la habían parado a ella y a Alec Baldwin en los Hamptons son falsos. "Esto no es verdad y es una mentira", aseguró en Instagram. Un vocero del Departamento de policía de Hampton no ha respondido aún a las llamadas de PEOPLE para dar su reacción. En el video en sus redes sociales, Hilaria cuenta que ella y Alec estaban en el carro con su hija mayor, Carmen Gabriela, y manejaron hasta que vieron un carro de policía, y le pidieron ayuda a la oficial. La pareja está viviendo en los Hamptons con sus hijas Carmen Gabriela y María Lucía Victoria, de 8 meses y sus hijos Rafael Thomas, de 6, Leonardo Ángel Charles, de 5, Romeo Alejandro David, de 3, y Eduardo "Edu" Pao Lucas, de 13 meses. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hilaria Baldwin Credit: (Bruce Glikas/WireImage) "Yo manejé, con Alec y Carmen en el carro hasta que encontré a un oficial de la policía y pedí ayuda [protección] de la gente que me estaba siguiendo", dijo en el video. "Uno en particular, que nos acosa de una manera tan fea, salió y empezó a gritarle a la policía y a mí", añadió Hilaria. "Diciendo que él está trabajando y yo estoy metiéndome en su camino— aparentemente porque yo no le estoy permitiendo que me [acose] a mí y a mi familia". Hilaria pidió a los tabloides que dejaran de publicar historias falsas sobre su familia. Hilaria Baldwin Credit: (Jamie McCarthy/Getty Images) La familia ha tenido que enfrentar mucha presión mediática después de la muerte de la cineasta Halyna Hutchins en el set de Rust, la nueva película de Alec Baldwin. Los investigadores del caso pidieron revisar el teléfono celular del actor, quien asegura que él no apretó el gatillo del arma de utilería que le causó la muerte a la cineasta. El actor sigue cooperando con las autoridades y ha expresado su desconsuelo después de la tragedia ocurrida en el set de la película.

