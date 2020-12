Close

Hilaria Baldwin reconoce que nació en Boston ante las acusaciones de que se hace pasar por española La experta en yoga y esposa del actor Alec Baldwin se vio obligada a dar explicaciones sobre sus orígenes luego de que se reveló que no había nacido ni se había criado en España, como había asegurado hasta ahora la biografía de su agencia de representación. ¿Se hizo pasar por española? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La esposa de Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, está en el ojo del huracán luego de que se viera obligada a aclarar que nació en Boston y no en la isla española de Mallorca, como hasta ahora se aseguraba, y que en realidad se crió en Estados Unidos a pesar de que había contado anteriormente que llegó a este país para estudiar en la universidad. Según el diario español El País, la periodista Tracie Morrisey empezó a indagar el pasado de Baldwin cuando se dio cuenta de que el acento español con el que la instructora de yoga normalmente habla había desparecido en un video con la comediante Amy Schumer. A partir de ahí, aparecieron usurarios de Twitter que aseguraban que Baldwin era en realidad de Weston, MA, se llamaba Hillary Hayword-Thomas y habían estudiado en la escuela secundaria con ella en esa localidad. Datos que contrastan con la impresión que había dado la esposa del actor hasta ahora, que usa el nombre de Hilaria y no el de Hillary. Como señaló CNN, hasta este lunes su biografía en la agencia que la representa situaba su lugar de nacimiento en Mallorca y Baldwin había dicho en un podcast el pasado abril que no se mudó a Estados Unidos desde España hasta que tenía 19 años, cuando supuestsmente fue a estudiar a la Universidad de Nueva York. Por eso no extrañó que en un segmento del show de televisión Today (NBC), que ahora recorre las redes, pareciera olvidarse de cómo se llama el pepinillo en inglés, cucumber. De acuerdo a la web de la revista Vanity Fair, los padres de Hilaria sí viven en Palma de Mallorca, pero desde 2011, y un obituario de su abuelo paterno el pasado marzo señalaba que las raíces de la familia en Vermont precedían a la Independencia de Estados Unidos. Image zoom Credit: Bruce Glikas/WireImage Ante esta avalancha de cuestionamiento acerca de la autenticidad de sus raíces, Baldwin colgó un video para ofrecer su versión de los hechos. “He visto charlas en línea cuestionando mi identidad y cultura. Esto es algo que me tomo muy en serio, y para aquellos que me preguntan, reiteraré mi historia, como lo he hecho muchas veces antes. Nací en Boston y crecí pasando tiempo con mi familia entre Massachusetts y España. Mis padres y mi hermano viven en España y elegí vivir aquí, en Estados Unidos", aseguró. "Celebramos ambas culturas en nuestro hogar: Alec y yo estamos criando a nuestros hijos bilingües, tal como me criaron a mí. esto es muy importante para mí. Entiendo que mi historia es un poco diferente, pero es mía y estoy muy orgulloso de ella”, escribió en un mensaje junto al video. En el clip abordó las dudas sobre el acento español que tiene cuando habla en inglés. “Yo soy esa persona, si hablo mucho español, tiendo a mezclarlos o si hablo mucho inglés lo mezclo, es una de esas cosas que siempre he sido un poco insegura en diferentes épocas. Cuando estoy trabajando trato de pronunciar mejor, pero cuando me pongo nerviosa o molesta mezclo los dos [idiomas]”, dijo, para agregar: "No es algo a lo que esté jugando”. Sobre su cambio de nombre, puntualizó que cuando era pequeña usaba el nombre de Hillary en Estados Unidos y en España ek de Hilaria. Aseguró que decidió usar Hilaria porque sus padres y familiares la llamaban así. “Es el mismo nombre, solo algunas letras de diferencia y como quieran que quieran llamarme. yo responderé a los dos”, dijo antes de agregar que se siente orgullosa y afortunada de haber crecido entre dos culturas. "Sí, soy blanca, mi familia es blanca .. Europa tiene mucha gente blanca en ellos. Étnicamente soy una mezcla de muchas, muchas cosas. Me atacan por ser quien soy... la gente quiere etiquetarme como española o estadounidense, ¿no pueden ser ambas cosas? Es frustrante, esa es mi historia", concluyó. Su esposo, con el que tiene cinco hijos, también acudió a las redes para defenderla de las acusaciones de apropiación cultural. “Solo [son] un montón de mi..da”, respondió en Instagram a los críticos de su mujer la estrella de la seria de televisión 30 Rock, de 62 años. “Tienes que hackear tu camino a través de los escombros de Twitter. Twitter es solo un vasto huerto de basura. Y ciertamente yo he arrojado algo de basura en ese huerto de vez en cuando con cosas que he dicho”. Su hijastra, Ireland Baldwin, también la defendió y calificó a sus detractores de “tristes y patéticos”. “Es una persona cariñosa que siempre ha respetado mi relación con mi padre y yo tengo una gran relación con ella", aseguró. "Hilaria es una madre maravillosa que cuida mucho a sus hijos y cuida mucho a mi padre y eso es realmente lo que importa para mí”.

