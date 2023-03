Gerard Piqué se llevó a sus hijos al trabajo y lo que pasó se hizo viral de inmediato Las caras y gestos de Sasha y Milan con su papá fueron captadas por los curiosos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era inevitable. Gerard Piqué se llevó a sus hijos a un momento cumbre de su carrera y la imagen se ha hecho viral. Este fin de semana, el exfutbolista regresaba al Camp Nou, donde tantas veces ha jugado con el que fuera su equipo, el Barcelona. En esta ocasión, también lo hacía por motivos futbolísticos. La Kings League celebraba su gran final y Piqué entraba por la puerta grande al estado que estaba lleno hasta la bandera. Sin duda, un éxito que se tiene que anotar el presidente y ex de Shakira, junto al resto de compañeros de proyecto. Junto a él, dos invitados de excepción, Milan y Sasha. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: IG/Gerard Piqué Las imágenes de los pequeños se hicieron virales de inmediato. Y no precisamente por algo bonito, sino por las caras serias y de total aburrimiento que mostraron. Como suele ocurrir en estos casos, los usuarios de redes empezaron a comparar cómo se lo pasan los niños cuando están con su madre, y no dudaron en expresar lo incómodos y aburridos que se veían los retoños. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Más aburridos no podían estar", "No se ven felices, se ven aburridos", "No están cómodos", "Parece como si se quisieran ir", escribieron en Twitter. Quien sí se mostró pletórico fue Gerard, cuyo evento por el que tanto ha trabajado en la Kings League fue un éxito total. Cierra así la primera edición de este campeonato, siendo el equipo El Barrio quien se llevó el trofeo de campeones, con Adri Contreras a la cabeza. El exdefensa del Barsa ya se prepara para el próximo round. "Próximamente anunciaremos donde será la próxima Final Four, tanto de la Kings League como de la Queens League", informó a los aficionados, quienes quedaron con ganas de más.

