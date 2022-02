Hijos de Shakira reaccionan a la canción y video que le hizo Carlos Vives a su madre por su cumpleaños Milan y Sasha fueron testigos de los logros de su madre Shakira gracias al audiovisual realizado exprofeso para ella. Mira cómo reaccionaron. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 2 de febrero de 2022, Shakira cumplió 45 años; por ello, su gran amigo Carlos Vives le compuso la canción "Currambera" y realizó un video donde se recrean pasajes de la cantante a lo largo de su vida. Este regalo ocasionó que la intérprete de "Ojos así" se conmoviera hasta las lágrimas con la acción de su colega. Incluso, tuvieron una conversación al respecto en redes sociales. Ahora, Milan y Sasha, los hijos de la compositora también reaccionaron al obsequio tan especial que recibió su famosa madre. "Compartiendo con Milan y Sasha este regalo que nos has hecho Carlos Vives", escribió Shakira en el video donde se le ve acompañada de sus vástagos viendo el mencionado audiovisual, al tiempo que les explica algunos detalles. Se puede apreciar que los chicos miran atentos y se emocionan con algunas escenas; particularmente, cuando su abuelo aparece en el clip. "Cuando crezcas te tienes que buscar una novia barranquillera", le dice la autora de "Suerte" a su primogénito. "Y tú también", le advierte a Sasha. "Mami me gustó"; "Me gustó cuando sale mi papito [abuelo]", mencionaron los niños, al tiempo que su madre les dio abrazos y besos. Shakira and Family Credit: Photo by Joan Amengual / VIEWpress SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Carlos Vives se pronunció ante este video. "Shak que es este regalo para mí, ¡¡¡me desmayé!!! No puedo más de amor. Los quiero", mencionó en el post de la cantante. Los internautas no pudieron evitar externar sus impresiones al respecto. "Que bonito, ya saben Milan y Sasha: la novia debe ser barranquillera... Orden de la mamá"; "Que risa. Tan bellossss, se ve que no tienen idea dónde queda Barranquilla"; "Que bello que les muestres tus raíces, tu ciudad, tu infancia. Te felicito"; "Que amorosa y que cariñosos son los hijos", y "¡¡¡Los amo!!! Un regalo para ellos también ¡para recordar siempre al abuelo y a la mamá bella! Y que se consigan novias curramberas", fueron algunos comentarios. Desde que Shakira recibió este video como obsequio se ha mostrado muy emocionada y agradecida y no duda en hacer público lo feliz que está con este.

