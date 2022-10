Los hijos de Michelle Renaud y Matías Novoa ya se conocen Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Michelle Renaud Credit: Mezcalent (x2) Mientras que el galán chileno es papá de un niño de 11 años, la actriz mexicana es mamá de Marcelo, de 5. Conócelos. Empezar galería Familia de 4 Michelle Renaud Credit: Mezcalent (x2) Michelle Renaud y Matías Novoa, protagonistas de la telenovela La herencia: un legado de amor (Univision), confirmaron este jueves a través de una revista mexicana su noviazgo. Además de narrar cómo surgió su historia de amor, la actriz mexicana y el galán chileno contaron que sus hijos ya se conocen. Michelle es madre de Marcelo, de 5 años, mientras que Novoa tiene un hijo de 11 llamado Axel. A pesar de la diferencia de edad que existe entre ambos, la pareja aseveró que sus hijos se llevan muy bien y que los cuatro hacen "muy buen equipo". De hecho, no descartan la idea de ampliar la familia. "Nos gustaría ser padres juntos", contaron a la publicación. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Matías Novoa Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa El actor chileno debutó como papá hace 11 años fruto de su fallida historia de amor con la actriz mexicana María José Magán. 2 de 7 Ver Todo Papá consentidor Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa "[Como papá soy] muy consentidor", reconoció en una entrevista con People en Español Novoa, quien graba en México la nueva versión de la exitosa telenovela Sortilegio. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Padre e hijo Matías Novoa Credit: Instagram Matías Novoa "Trato de enseñar lo que más pueda sin llegar a gritos y cosas. Soy muy platicador con él y creo que ha dado resultado. Pero sí, a veces me gana mucho una mirada de él y me gana en todos los sentidos (ríe)", comentó el intérprete de 42 años. 4 de 7 Ver Todo Michelle Renaud Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud La actriz mexicana se convirtió en mamá en 2017. "Y después de tanta espera llegó el día en que conocí a ese pedacito de amor que dejará huella siempre en mí. Marcelo te amo. No puedo estar más enamorada", escribió entonces en las redes sociales. 5 de 7 Ver Todo Amigos y cómplices Michelle Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud Marcelo llegó para "iluminar, colorear y ponerle la mejor música" a la vida de Michelle, como reconoció la actriz. "Somos amigos, guías y cómplices el uno del otro". 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Madre e hijo Renaud Credit: Instagram Michelle Renaud "Es imposible imaginar el reto que es la maternidad hasta que lo vives en carne propia. Para mí ha sido un camino lleno de aprendizaje, a veces difícil, cansado y abrumador, pero siempre Marcelo tiene el comentario, beso o abrazo que hace que todo valga el esfuerzo", compartió meses atrás en Instagram. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

