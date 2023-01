Los hijos de Dayanara lucieron impecables en la boda de su padre Marc Anthony: ¡Mira sus fotos con sus novias! Ryan y Cristian Muñiz, los hijos de Dayanara Torres y Marc Anthony, lucieron guapísimos en la boda de su padre junto a sus despampanantes novias. ¡Mira las fotos! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira en el Perez Art Museum de Miami tuvo invitados de honor como David Beckham, Maluma, Romeo Santos y el presidente de Paraguay. Pero sin duda estar rodeado de seres queridos como su padre —quien caminó a Nadia al altar— y sus hijos Cristian y Ryan Múñiz fue lo más especial para Marc Anthony. Los hijos del cantante con Dayanara Torres fueron a la celebración con sus novias, reporta Univision. Christian, de 21 años, fue con su novia Kylie Jane, a quien describe en su cuenta de Instagram como "la persona más maravillosa, talentosa, bella y amorosa del planeta". Ryan, de 19, fue con su novia Alexia Bobryk, con quien ha viajado a Londres, Praga, Roma y Amsterdam, entre otras vacaciones juntos. Los hijos del salsero y la ex Miss Universo puertorriqueña lucieron impecables, vestidos de traje y corbata negra. Y sus elegantes y bellas novias no se quedaron atrás. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer Dayanara está feliz con las novias de sus hijos, ya que les deja amorosos mensajes en las redes sociales. Ryan y Cristian ya son hombres, y compartieron este día tan especial en las vidas de su padre y su madrastra con las dos chicas que han robado sus corazones. Ryan Adrian Muniz, Marc Anthony, Cristian Marcus Muniz Ryan Adrian Muniz, Marc Anthony, Cristian Marcus Muniz en el 2016 | Credit: Christopher Polk/Getty Images for LARAS ¡Sin duda, en la boda de Marc y Nadia hubo amor por todas partes!

