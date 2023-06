Los hijos de Jenni Rivera lanzan Misión cumplida, un disco póstumo que honra la vida de la Diva de la Banda Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Hijas de Jenni Rivera en Despierta América curvas Credit: Mezcalent Jenicka, Johnny y Jacquie mantienen vivo el legado de Jenni Rivera. Además: Christina Aguilera celebra el Mes del Orgullo LGBTQ y más. Empezar galería Nuevo álbum de Jenni Rivera Jenicka Lopez, Johnny Lopez y Jacqie Campos presentan el álbum póstumo de su mamá Jenni Rivera, "Misión Cumplida Credit: Mezcalent Jenicka Lopez, Johnny Lopez y Jacqie Campos presentaron el álbum póstumo de su mamá Jenni Rivera, Misión cumplida, que contiene temas inéditos con colaboraciones especiales, durante su visita al programa de Univision, Despierta América. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Francisca recibe a los hijos de Jenni Rivera Francisca recibe la visita de los hijos de la fallecida Jenni Rivera la casita de "Despierta América" Credit: Mezcalent Fue la presentadora Francisca quien recibió la visita de los hijos de la fallecida Jenni Rivera al programa matutino. 2 de 7 Ver Todo Christina Aguilera en el Mes del Orgullo LGBTQ Christina Aguilera llega a su fiesta Pride Island celebrada en DOM New York Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La cantante Christina Aguilera llegó a una gran celebración en Nueva York, con motivo del Mes del Orgullo LGBTQ. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Celinés Toribio y Manny Pérez, noche de estreno Celines Toribio y el actor Manny Perez en la premier en Miami de la película 'Sound of Freedom' Credit: M&M The Agency La actriz Celinés Toribio y el actor Manny Pérez en la premier en Miami de la película Sound of Freedom, producida por Eduardo Verástegui y protagonizada por Jim Caviezel. 4 de 7 Ver Todo Pancho Barraza se divierte a lo grande en Disneyland Pancho Barraza visita Star Wars: Galaxy’s Edge y se encuentra con Chewbacca en Disneyland Park Credit: Richard Harbaugh/Disneyland Resort El cantante regional mexicano, Pancho Barraza, celebró el día del padre y su cumpleaños en compañía de su familia en Star Wars: Galaxy's Edge en Disneyland Park, en California. Pancho vivió toda una aventura con Chewbacca, posando juntos frente a la atracción Millennium Falcon: Smugglers Run con su familia para una foto familiar. 5 de 7 Ver Todo Ela Velden de promoción Ela Velden es una de las protagonistas de la nueva versión de la telenovela "Senda Prohibida" Credit: Mezcalent La protagonista de Senda prohibida (VIX), Ela Velden, promocionando la telenovela en diversos medios de comunicación. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Foto del recuerdo con Elton John Bella Tilbury, Michaela Jaè Rodriguez, Elton John, Charlotte Tilbury, and Sofia Tilbury backstage at Glastonbury on June 25th, 2023. Credit: Matt Easton Photography Bella Tilbury, Michaela Jaè Rodriguez, Elton John, Charlotte Tilbury y Sofia Tilbury tras bastidores del concierto del legendario cantante británico en Glastonbury. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

