Hijos de famosos idénticos a sus padres

William Levy y su hijo Christopher Alexander Levy

Clint Eastwood y su hijo Scott Eastwood

Joseph Baena y Arnold Schwarzenegger

Joan Sebastian y su hijo José Manuel Figueroa

Ava Elizabeth Phillippe y Reese Witherspoon

Suri Cruise y Katie Holmes

Jaden Smith y Will Smith

Marc Anthony y Max

Francois-Henri Pinault y Valentina Paloma Pinault

Goldie Hawn y Kate Hudson

Donald Sutherland y Kiefer Sutherland

Rumer Willis y du madre Demi Moore

Jennifer Lopez y su hija Emme

Tom Hanks y su hijo Colin Hanks

Damon Wayans y Damon Wayans, Jr.

Dayanara Torres y sus hijos Ryan y Cristian

Cristian Castro y Manuel "El Loco" Valdés

Bien reza el dicho: de tal palo tal astilla. Y aquí les tenemos la prueba. ¡Igualitos a sus padres!

Hijos de famosos idénticos a sus padres

