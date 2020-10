Close

Hijos de Ricky Martin quieren seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento: ¿qué dice el cantante? El cantante puertorriqueño revela que sus gemelos Valentino y Matteo tienen inclinaciones artísticas. ¿Los apoyará en sus carreras? Por Isis Sauceda Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ricky Martin está más que comprometido con ser el mejor papá del mundo para sus hijos y eso incluye ayudar a sus cuatro retoños a alcanzar sus sueños. El padre de los gemelos, Matteo y Valentino, de 12 años; Lucía, de casi 2; y Renn, de 11 meses, aseguró al programa de televisión estadounidense Extra que ayudará a sus hijos a seguir su corazón en cualquier oficio que decidan emprender. “A Matteo le gustan más las artes y Valentino se va a pasar su vida frente a la pantalla porque quiere ser el mejor youtuber del mundo”, contó el cantante al programa, que cubre la información de entretenimiento. “Cuando yo tenía 12 años, le dije a mi padre que quería ser artista y él me apoyó y estoy tan agradecido [con mi] papá por eso, por estar conmigo en este viaje. Así que yo tengo que hacer lo mismo”. El galardonado intérprete señaló que usará su experiencia para facilitarles el camino. Image zoom Jwan Yosef, Ricky Martin, Matteo Martin y Valentino Martin | Credit: Paul Morigi/Getty Images Martin ha hablado abiertamente de su paternidad en otras ocasiones y de cómo ha logrado balancear su carrera con sus deberes de padre, haciéndose acompañar por sus hijos durante sus interminables giras mundiales. “Mucha gente dice [que] ‘con niños pequeños necesitan estabilidad’. Yo pienso que nosotros somos su estabilidad. Si estamos cerca de ellos, ellos se sienten seguros y protegidos independientemente de la montaña rusa [que estén viviendo]. Están a nuestro lado. Ellos crecieron dentro de esta locura [del entretenimiento]. Los vamos a proteger”, comentó Martin a People en marzo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con la ayuda de Valentino y Matteo, el intérprete de 48 años y su esposo Jwan Yosef han logrado mantener el equilibrio en casa, ya que Martin asegura que los gemelos son tremendos niñeros. “Se convirtieron en hermanos mayores automáticamente. Ven a un bebé y lo quieren proteger. Tenemos seguridad para las niñas”, dijo Martin entre risas. Con cuatro hijos a su cargo, Martin aún no descarta la posibilidad de ampliar la familia y la adopción podría ser una buena opción para lograrlo. “Por muchos años soñé en ser papá, y muchas, muchas, muchas veces pasé por este doloroso proceso de que soy gay, soy un hombre gay en el clóset, y no podré ser papá”, confesó el cantante a la revista Out en agosto. “Obviamente la adopción es una opción y es hermosa, pero desafortunadamente para los hombres gay, es muy difícil adoptar en otros países….Hay momentos en los que quiero 10 [hijos] más, y luego existen esas mañanas cuando todos están llorando y digo: “Ok, estamos bien con ser seis [de familia]”.

Close Share options

Close Close Login

Close View image Hijos de Ricky Martin quieren seguir sus pasos en el mundo del entretenimiento: ¿qué dice el cantante?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.