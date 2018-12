Así reaccionaron los hijos de Lucero al ver las fotos de la cantante cazando animales

Aunque Lucero se ha visto involucrada en contados escándalos, sus hijos Lucero y José Manuel no les ha afectado lo que se ha dicho de su mamá, ni siquiera cuando salió a la luz una fotografía de ella acompañando a su novio Michel Kuri en un día de cacería, donde la cantante tenía sangre en la cara.

“Soy una mujer muy afortunada, mis hijos no me cuestionan en cuanto a mi trabajo o mi vida, ellos aceptan, aplauden y admiran mucho lo que yo hago, lo que yo soy. Ellos, pues esa parte la vieron como una parte más de unas fotografías que fueron hackeadas y salieron a la luz”, dijo a MezcalTV.

“Afortunadamente con mis hijos no hay un problema en el que ellos me cuestionen o se sientan ofendidos, o se sientan vulnerados por algo que yo hago como mamá”, agregó.

Instagram/Lucero

La Novia de América presentó su disco más DVD Enamorada en vivo, grabado durante una de sus presentaciones en el Auditorio Nacional.

“Estoy muy enamorada de vivir, de la vida, de las cosas que no se pueden comprar, de lo que es gratis, de lo que Dios, el Universo, la vida o como muchas personas quieran llamarle de diferente forma, nos da. Creo que a partir de haber sido mamá hace ya 17 años, mi vida se transformó en algo mucho más grande, poderoso, importante, lleno de amor”, apuntó.

“Mis hijos todos los días me enseñan cosas buenas y nuevas, entonces esa es una parte de la vida que yo amo profundamente, mis hijos, y es lo que más cuido, lo que más amo, lo que más quiero, lo que más admiro”, contó.

Lucero mantiene muy buena comunicación con sus herederos, pero desconoce si alguno de ellos quiera ser parte del medio del espectáculo.

“No han externado hasta el día de hoy que quieran ser artistas o que quieran ser famosos, que quieren ser personajes públicos. No sé si más adelante, o lo lleven a cabo como hobby tras bambalinas para no hacerlo público, no lo sé”.