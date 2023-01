Conoce a los hijos de Lisa Marie Presley que ahora lloran su inesperada muerte La hija de Elvis Presley falleció la tarde del jueves en un hospital al sur de California a los 54 años. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Fuera de las alfombras rojas y de ejercer el papel de la única hija del legendario Elvis Presley, la principal ocupación de Lisa Marie Presley fuera del ojo público era ser una madre protectora de sus cuatro hijos. Así lo declaró en una entrevista años atrás la misma cantante, que falleció inesperadamente el jueves a los 54 años. "Los asfixio de amor", dijo orgullosa a la revista Healthy Living en el 2014. "Son mi prioridad. Eso es lo que hago. Eso es lo que me importa más. Los mantengo cerca de mí y me aseguro de que son felices y saludables". Aunque se casó cuatro veces –incluidas sus bodas con Michael Jackson y Nicholas Cage– solo en dos de sus matrimonios tuvo hijos. Riley y Benjamin Keough, con el músico Danny Keough; y Finley y Harper Lockwood, con el guitarrista y productor Michael Lockwood. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta el momento, Riley es la única que ha seguido una carrera en el mundo del espectáculo. Se estrenó como modelo en 2004 y posteriormente actuó en varias películas. A eso agregó el año pasado su debut como directora de cine, de acuerdo a People. La joven de 33 años está casada con el especialista en escenas de acción australiano Smith Petersen, con el que por el momento no tiene hijos. El segundo hijo y único varón de Lisa, Benjamin Keough, se quitó la vida en julio del 2020 a los 27 años. Los fans aseguran que era la misma imagen de su famoso abuelo. Harry Potter And The Deathly Hallows: Part 1 - World Film Premiere Inside Arrivals Lisa Marie Presley y familia | Credit: Photo by Dave M. Benett/Getty Images Su madre lo recordó con un conmovedor mensaje el día de su cumpleaños número 28. "Mi hermoso, hermoso ángel, adoro el camino que recorriste aquí en la tierra y ahora en el cielo. Mi corazón y mi alma se fueron contigo. Lo profundo del dolor es sofocante y sin fondo, sin ti en cada momento de cada día", escribió la devastada madre junto a una foto de su hijo. Sus dos hijas más jóvenes, las gemelas Finley Aaron Love y Harper Vivienne Anne Lockwood llegaron al mundo en octubre del 2008. Cuando sus padres se separaron en 2016, las dos niñas fueron el centro de una agrio pleito por su custodia que llegó a incluir acusaciones de imágenes de menores "inapropiadas", que al final las autoridades no pudieron sustanciar. TCL Chinese Theatre Hosts Handprint Ceremony Honoring Priscilla Presley, Lisa Marie Presley And Riley Keough Lisa Marie Presley y familia | Credit: Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic Un año después de haber presentado la demanda de divorcio, Lisa finalmente se dejó ver en público junto a sus gemelas en la alfombra roja de un prestigioso evento femenil en Hollywood. Lisa Marie falleció la tarde de este jueves, debido a complicaciones de salud, horas después de haber sido ingresada de emergencia en un hospital del sur de California tras sufrir un paro cardíaco.

