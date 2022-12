Hijos de Fernando del Solar reaparecen tras la muerte de su padre Luego de que Fernando del Solar falleciera tras una larga batalla contra el cáncer, sus hijos Luciano y Paolo habían permanecido fuera del ojo público, hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 30 de junio de 2022, falleció, a los 49 años, Fernando del Solar, quien durante mucho tiempo tuvo una fuerte batalla contra el cáncer. De su primer matrimonio con Ingrid Coronado procreó a sus dos únicos hijos Luciano y Paolo, con quienes tenía la custodia compartida. Tras el deceso, los chicos pudieron despedirse de manera discreta de su padre. Luego, estuvieron en su casa guardando el luto respectivo. Ahora, los pequeños reaparecieron públicamente para celebrar el triunfo de Argentina en la Copa del Mundo Qatar 2022, debido a que su fallecido padre era de dicho país. En un video, los dos jovencitos se ven de espaldas y frente a la televisión viendo la final de fútbol. Ambos saltan de alegría y cantan un himno de esa nación latinoamericana. El mayor porta una camiseta con el número 10 y el nombre de Messi impresos. "¡Gracias Argentina por tanta alegría! ¡Gozamos, sufrimos, lloramos con un partido cardíaco!", escribió Ingrid Coronado para acompañar el audiovisual que dio a conocer en su cuenta de Instagram. "¡Después de un año especialmente duro, cerrarlo con este triunfo es un enorme regalo para mis niños! ¡¡¡¡Messi graaaaacias!!!!". Fernando del Solar Estilo DF Digital 6th Anniversary Credit: Victor Chavez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los usuarios se pronunciaron ante este post de la conductora de televisión y radio. "Que lo celebren, que disfruten su parte argentina ¡¡felicidades!!"; "Felicidades a tus niños que tienen sangre argentina, hermosa Ingrid"; "Que grandes ya tus hijos Ingrid, Dios bendiga a esos niños"; "¡Hermosos y felices!"; "Me alegro mucho por tus nenes", y "Que bueno que están felices. así debe ser. Felicidades por tus niños", fueron algunos comentarios. Ingrid Coronado dio a conocer algunas situaciones que vivieron Luciano y Paolo durante la enfermedad de Fernando del Solar y tras su muerte. Ahora, están concentrados en sanar su corazón con ayuda de su madre.

