Los hijos de Enrique Iglesias derriten las redes en su primer video del año La ex tenista Anna Kournikova comparte divertido vídeo de sus mellizos, hijos del cantante Enrique Iglesias, dándole la bienvenida al Año Nuevo. By Isis Sauceda / L.A. ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Enrique Iglesias ha intentado mantener su vida privada lejos de los reflectores, pero desde el nacimiento de sus mellizos Lucy y Nicholas, el cantante español no puede evitar compartir con sus seguidores tiernos momentos al lado de sus retoños — mostrando así que la paternidad lo ha vuelto loco. Pero en esta ocasión fue la orgullosa madre de los pequeños, Anna Kournikova, quien presumió lo enorme y hermosos que están sus niños que recientemente cumplieron dos años en un vídeo publicado en sus redes sociales. En el mismo, la ex tenista rusa deseó un Feliz Año Nuevo a sus seguidores, mostrando a sus pequeños corriendo felices en un jardín. “Amo ser mamá”, confesó Kournikova al diario The Sun el año pasado. “Absolutamente quería tener hijos, ya sean propios o adoptados. Me encanta cuidar de la gente”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Haberse convertido en mamá ha sido uno de sus sueños hechos realidad para la deportista, de quien se ha reportado estaría en la dulce espera de su tercer bebé. Aunque la pareja aún no lo ha confirmado ni desmentido, la noticia de que Kournikova estaría embarazada corrió como pólvora luego de que en el programa Al Rojo Vivo con María Celeste (Telemundo) se reportara que la espera de la cigüeña fue la verdadera razón por la cual Kournikova no viajó con el cantante a España a principios de diciembre para acompañarlo en un concierto que este realizó en Madrid. Image zoom De acuerdo a reportes, la deportista estaría en el segundo trimestre de gestación y tal y como lo hizo durante el embarazo de sus mellizos, esta ha evitado ser captada por los lentes de los paparazzi —y en su cuenta de Instagram se ha limitado a compartir fotografías de su figura en sesiones de fotos del recuerdo. Advertisement

